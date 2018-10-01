Сальто на проволоке и трюки на высоте в 60 метров без страховки: как Белгосцирк открыл новый сезон

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка: В каждой программе должна быть какая-то изюминка. Здесь их, наверное, несколько. Первое – мы привезли артистов из Северной Кореи. Номера просто шикарные: это подкидные доски, это свободная проволока, когда артист на свободной проволоке делает сальто вперёд и сальто назад. Это завораживающее зрелище!

Свободная лестница, когда артист из Румынии поднимается на 60-метровую высоту без страховки, без ничего, то есть балансирует на этой лестнице.

Но и остальные номера очень сбалансированные, есть собачки и кошечки, есть тигры и львы. Такая разнообразная программа, которая на сегодняшний день завораживает своим действием.

На кого рассчитана программа?

Владимир Шабан:

Желательно от трёх лет, потому что у деток до трёх лет не очень сосредоточено внимание. А уже от трёх лет и до... Там уже ограничений нет. Программа на все вкусы и все возрастные группы рассчитана.

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