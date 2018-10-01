Сальто на проволоке и трюки на высоте в 60 метров без страховки: как Белгосцирк открыл новый сезон

Будапешт, Москва, Пхеньян, Астана. Программой «Цирки мира» радует этой осенью своих зрителей главная арена страны. Как проходят праздники и будни юбилейного 60-го сезона?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.
Какая программа ожидается в новом сезоне?
Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
В каждой программе должна быть какая-то изюминка. Здесь их, наверное, несколько. Первое – мы привезли артистов из Северной Кореи. Номера просто шикарные: это подкидные доски, это свободная проволока, когда артист на свободной проволоке делает сальто вперёд и сальто назад. Это завораживающее зрелище!
Свободная лестница, когда артист из Румынии поднимается на 60-метровую высоту без страховки, без ничего, то есть балансирует на этой лестнице.
Но и остальные номера очень сбалансированные, есть собачки и кошечки, есть тигры и львы. Такая разнообразная программа, которая на сегодняшний день завораживает своим действием.
На кого рассчитана программа?
Владимир Шабан:
Желательно от трёх лет, потому что у деток до трёх лет не очень сосредоточено внимание. А уже от трёх лет и до... Там уже ограничений нет. Программа на все вкусы и все возрастные группы рассчитана.
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