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Тигры и львы из цирка Никулина выступят в Минске во время Европейских игр

01 октября 2018 11:10
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Что запланировано в программе на Европейские игры?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Мы договорились с Максимом Юрьевичем Никулиным, у них есть великолепная дрессура Багдасарова, работают с тиграми и львами, они нам дадут лучшие номера из цирка на Цветном.

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# Цирк # общество # Владимир Шабан # Фотофакт # Цирк

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