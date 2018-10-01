Тигры и львы из цирка Никулина выступят в Минске во время Европейских игр

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Что запланировано в программе на Европейские игры?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Мы договорились с Максимом Юрьевичем Никулиным, у них есть великолепная дрессура Багдасарова, работают с тиграми и львами, они нам дадут лучшие номера из цирка на Цветном.

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