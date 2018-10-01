Дед Мороз с песцами: встретить Новый год по-якутски предлагает Белгосцирк

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Какая ожидается новогодняя программа в Белгосцирке?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Где-то 15 декабря мы начинаем новогоднюю программу. Мы попытаемся наших зрителей и детишек на новогодней сказке удивить колоритом якутского цирка. Приедут артисты из Якутии. У них есть свой Дед Мороз, он называется по-своему, своя Снегурочка, свои новогодние персонажи. Это мы всё к себе привезем, соединим с нашим колоритом, добавим зверушек, хотя они тоже привозят оленей, песцы, это уже всё оговорено, договор подписан. Новогодняя сказка будет такая экзотически колоритная.

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