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«Соберём лучших артистов, которые когда-то работали». Как в минском цирке отметят 60-летие первой белорусской программы

01 октября 2018 11:08
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Что запланировано в программе на юбилей?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
У нас есть отправная точка – 11 февраля 1959 года была первая белорусская программа в цирке. Это и является – 60 лет со дня первой белорусской программы. Мы соберём лучших артистов, которые когда-то работали в Белгосцирке, приведём сюда и сделаем красивую программу. Наши современные артисты, и которые работают по всему миру белорусские артисты.

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# Цирк # общество # Владимир Шабан # Фотофакт # Цирк

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