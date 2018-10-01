«Соберём лучших артистов, которые когда-то работали». Как в минском цирке отметят 60-летие первой белорусской программы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан.

Что запланировано в программе на юбилей?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

У нас есть отправная точка – 11 февраля 1959 года была первая белорусская программа в цирке. Это и является – 60 лет со дня первой белорусской программы. Мы соберём лучших артистов, которые когда-то работали в Белгосцирке, приведём сюда и сделаем красивую программу. Наши современные артисты, и которые работают по всему миру белорусские артисты.

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