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Учредителя минской фирмы подозревают в присвоении более 60 тысяч рублей

06 марта 2023 11:46
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Новости Беларуси. Деньги получал, однако тратил их не на то. 51-летнего учредителя фирмы задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учредителя минской фирмы подозревают в присвоении более 60 тысяч рублей-1

По данным правоохранителей, мужчина заключил договор с зарубежным предприятием на поставку шпал, краски и антисептика для древесины. Предоплату руководитель получил, однако своих обязательств так и не выполнил.

Учредителя минской фирмы подозревают в присвоении более 60 тысяч рублей-4

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:
Мужчина заключил договор на поставку шпал, краски и антисептика для древесины иностранному предприятию, однако условия договора исполнены не были. Полученные деньги были потрачены на покрытие кредиторской задолженности, которая образовалась в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности фирмы, ремонт личного автомобиля, оплату коммунальных услуг, обслуживание офиса организации, а также личные нужды.

Учредителя минской фирмы подозревают в присвоении более 60 тысяч рублей-7

Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 60 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за присвоение либо растрату, совершенные в особо крупном размере.

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# Хищение # общество # Дмитрий Белик # Фотофакт

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