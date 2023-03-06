Учредителя минской фирмы подозревают в присвоении более 60 тысяч рублей

Новости Беларуси. Деньги получал, однако тратил их не на то. 51-летнего учредителя фирмы задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Деньги получал, однако тратил их не на то. 51-летнего учредителя фирмы задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным правоохранителей, мужчина заключил договор с зарубежным предприятием на поставку шпал, краски и антисептика для древесины. Предоплату руководитель получил, однако своих обязательств так и не выполнил.
Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска:
Мужчина заключил договор на поставку шпал, краски и антисептика для древесины иностранному предприятию, однако условия договора исполнены не были. Полученные деньги были потрачены на покрытие кредиторской задолженности, которая образовалась в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности фирмы, ремонт личного автомобиля, оплату коммунальных услуг, обслуживание офиса организации, а также личные нужды.
Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 60 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за присвоение либо растрату, совершенные в особо крупном размере.
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