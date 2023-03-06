В Минске начали судить 18 фигурантов по делу о терроризме

Новости Беларуси. В Минске проходит первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 18 участников организованной преступной группы, обвиняемых в планировании и совершении в Беларуси ряда терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно они замышляли и нашумевшее в прессе нападение на дом депутата Палаты представителей Национального собрания. Не все фигуранты находятся под стражей. В отношении Прокопьева, Хамицевича и Чемякина такая мера пресечения избрана заочно. Они скрылись и объявлены в международный розыск. Подсудимым в разном сочетании вменяются в вину приготовление, покушение, а также совершение террористического акта, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, зажигательных смесей. Также фигуранты обвиняются в незаконном перемещении через границу оружия, покушении на захват государственной власти неконституционным путем.