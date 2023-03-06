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От 12 до 18 лет. В Минске огласили приговор по делу координационного совета

06 марта 2023 14:02
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Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговор членам так называемого координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 12 до 18 лет. В Минске огласили приговор по делу координационного совета-1

Тихановской присудили 15 лет колонии, Латушко – 18. Еще троим фигурантам – по 12 лет. На счету преступной группировки заговор, совершенный с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности, а также разжигание социальной вражды и розни.

От 12 до 18 лет. В Минске огласили приговор по делу координационного совета-4

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:
Приговором судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда Тихановская, Латушко, Ковалькова, Дылевский и Мороз признаны виновными в совершении ряда преступлений против государства и иных преступлений экстремистской направленности. С учетом представленных стороной обвинения доказательств суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы. Тихановской на срок 15 лет со штрафом в размере 800 базовых величин, Латушко на срок 18 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и организационно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства, с соблюдением общих правил судебного разбирательства, включая обеспечение права обвиняемых на защиту.

Скрывающейся за границей Светлане Тихановской, кроме того, инкриминирована измена государству, а Павлу Латушко – превышение власти и получение взятки в крупном размере.

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# Судебная система Беларуси # общество # Михаил Ковалев # Сергей Дылевский # Ольга Ковалькова # Павел Латушко # Светлана Тихановская # Мария Мороз # Фотофакт

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