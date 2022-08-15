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«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения

15 августа 2022 17:26
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Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.   

«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения-1

Николай Щекин, политолог:  
Вы говорили, фон дер Ляйен повышает зарплаты. Я помню, перед развалом СССР Горбачев несколько раз повышал зарплаты всем чиновникам правительства.  

Алена Сырова, СТВ:  
Что, мы идем к развалу Европейского союза?  

«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Как ни странно, да.  

Николай Щекин:  
Европа может развалиться.  

Георгий Гриц:  
Не мы идем к развалу. Они сами идут к развалу. Если возвращаться к истории, вспомните Римскую империю. Это беспорядочные связи между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами. Титульная нация превратилась непонятно во что. Евросоюз точь-в-точь идет по этому пути.  

«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения-7

Николай Щекин:  
В голове у них осталось все-таки: патриции и плебеи. Мы для них плебеями всегда будем.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Варварами.  

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# Международная политика # Николай Щекин # Алена Сырова # Георгий Гриц # Кирилл Казаков # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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