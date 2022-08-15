«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Николай Щекин, политолог:

Вы говорили, фон дер Ляйен повышает зарплаты. Я помню, перед развалом СССР Горбачев несколько раз повышал зарплаты всем чиновникам правительства.

Алена Сырова, СТВ:

Что, мы идем к развалу Европейского союза?