«Мы идём к развалу Европейского союза?» Эксперты высказали мнения
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Николай Щекин, политолог:
Вы говорили, фон дер Ляйен повышает зарплаты. Я помню, перед развалом СССР Горбачев несколько раз повышал зарплаты всем чиновникам правительства.
Алена Сырова, СТВ:
Что, мы идем к развалу Европейского союза?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Как ни странно, да.
Николай Щекин:
Европа может развалиться.
Георгий Гриц:
Не мы идем к развалу. Они сами идут к развалу. Если возвращаться к истории, вспомните Римскую империю. Это беспорядочные связи между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами. Титульная нация превратилась непонятно во что. Евросоюз точь-в-точь идет по этому пути.
Николай Щекин:
В голове у них осталось все-таки: патриции и плебеи. Мы для них плебеями всегда будем.
Кирилл Казаков, СТВ:
Варварами.
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