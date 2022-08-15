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«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?

15 августа 2022 18:09
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Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?-1

Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:
Третий отдельный стрелковый батальон дислоцируется на территории Борисовского района, который непосредственно выполняет задачи по охране общественного порядка в Борисове, осуществляет охрану, надзор осужденных в исправительном учреждении в населенном пункте Новосады.

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«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел командующий внутренними войсками:
Данный батальон выполняет там специфическую задачу. Одна из основных задач внутренних войск. Внутренние войска когда-то назывались конвойными войсками. Осуществляется охрана колонии, периметра военнослужащими, которые у нас особо подготовлены и в плане огневой подготовки, и в плане выдержки, и в плане наблюдательности, зрения. Есть там определенные расстояния, не буду рассказывать все секреты. Но кто бы ни попытался осуществить побег, он до этого будет задержан, остановлен. Сработает сигнализация и так далее. Если будет попытка прорыва, военнослужащий смело применит оружие. Все к этому готовы.

«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?-7

Иван Чеботарь, заместитель командира 3-го отдельного стрелкового батальона по идеологической работе:
Специфика нашего подразделения заключается в том, что военнослужащие несут службу с боевым оружием, с боевыми патронами. Также работа со спецконтингентом – это осужденные. С учетом специфики задач, которые выполняет наше подразделение, в наш батальон набираются наиболее добросовестные, физически развитые, ответственные военнослужащие.

«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?-10

Николай Карпенков:
Батальон очень хорошо выполняет те задачи, которые перед ним стоят, там еще есть и патрульное подразделение, которое выезжает и несет службу непосредственно в этом населенном пункте, ну и в городе Борисове. Это тоже особый город, и присутствие военнослужащих внутренних войск во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел на улицах тоже крайне необходимо, чтобы граждане чувствовали безопасность, спокойствие.

Эту бригаду готовили для работы с химоружием во время войны. Части 3310 исполняется 90 лет – рассказываем их историю (подробности здесь).

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Омельчук # Николай Карпенков # Иван Чеботарь # Фотофакт

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