«Несут службу с боевым оружием». Кого возьмут на службу в борисовский отдельный стрелковый батальон?

Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:

Третий отдельный стрелковый батальон дислоцируется на территории Борисовского района, который непосредственно выполняет задачи по охране общественного порядка в Борисове, осуществляет охрану, надзор осужденных в исправительном учреждении в населенном пункте Новосады. «Солигорск – особый город». Как отдельная патрульная рота противодействует наркопреступности? Читайте далее.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Данный батальон выполняет там специфическую задачу. Одна из основных задач внутренних войск. Внутренние войска когда-то назывались конвойными войсками. Осуществляется охрана колонии, периметра военнослужащими, которые у нас особо подготовлены и в плане огневой подготовки, и в плане выдержки, и в плане наблюдательности, зрения. Есть там определенные расстояния, не буду рассказывать все секреты. Но кто бы ни попытался осуществить побег, он до этого будет задержан, остановлен. Сработает сигнализация и так далее. Если будет попытка прорыва, военнослужащий смело применит оружие. Все к этому готовы.

Иван Чеботарь, заместитель командира 3-го отдельного стрелкового батальона по идеологической работе:

Специфика нашего подразделения заключается в том, что военнослужащие несут службу с боевым оружием, с боевыми патронами. Также работа со спецконтингентом – это осужденные. С учетом специфики задач, которые выполняет наше подразделение, в наш батальон набираются наиболее добросовестные, физически развитые, ответственные военнослужащие.