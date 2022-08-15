«Солигорск – особый город». Как отдельная патрульная рота противодействует наркопреступности?

Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

Олег Шалоха, з аместитель н ачальника Солигорского Р ОВД – н ачальник м илиции о бщественной б езопасности: В свое время было правильно принято решение на уровне управления внутренних дел Миноблисполкома, Министерства внутренних дел о размещении на территории Солигорска отдельной патрульной роты воинской части 3310. Исходя из промышленного города, активного образа жизни этого города, культурного досуга, спортивных мероприятий, не хватает нам сил, которые находятся в РОВД, и помощь военнослужащих для нас точно неоценима.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Отдельная патрульно-постовая рота, которая выполняет те задачи, которые стоят перед внутренними войсками: это обеспечение общественной безопасности, поддержание порядка на улицах, это патрулирование. Солигорск – особый город.

Я вот когда-то был начальником наркоконтроля Республики Беларусь. И я скажу, что города с небольшой историей, где когда-то при Советском Союзе создавалась промышленность, к сожалению, надо признать: принимали там участие и так называемые химики. Это те люди, которые совершили какие-то преступления и были наказаны без лишения свободы, работали на своего рода исправительных работах. Солигорск на тот момент отличался, был в числе 3-5 городов, где была достаточно сложная криминогенная обстановка именно в плане употребления наркотических веществ. И эта патрульно-постовая рота, проинструктированная, подготовленная, грамотная, знающая свою службу, владеющая определенными тактическими приемами, достаточно большое количество задерживала на улицах тех, кто находился в состоянии наркотического опьянения. На данный момент криминогенная обстановка в плане употребления наркотических веществ там очень хорошая. Вот так там существует рота, которая выполняет задачи.