Дзермант: мы не собираемся бездумно копировать чужой опыт в партийном строительстве

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Беларусь начинает готовиться к предстоящим в феврале 2024 года выборам в парламент и местные советы. За последнее время многое изменилось в политическом ландшафте нашей страны, особенно это касается политических партий – их количество, их роль изменились в соответствии с обстановкой вокруг и внутри Беларуси.
Именно поэтому, держа руку на пульсе, с руководством четырех партий, которые прошли перерегистрацию или были зарегистрированы впервые, встретился глава государства. Напомню, сейчас у нас легально действуют четыре партии: Коммунистическая, Либерально-демократическая, Республиканская партия труда и справедливости и партия «Белая Русь».
Может прозвучать вопрос: не мало ли у нас партий, может, нужно больше? И на этот вопрос прозвучал исчерпывающий ответ Президента.
Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой.
Алексей Дзермант:
Это самое важное, что нужно понимать о партиях. Мы не собираемся бездумно копировать чужой опыт партийного строительства и искусственно создавать очередную кальку с западных или иных политических систем. Да, изначально партии, образованные от слова «часть», представляли только определенную часть своего общества, но кто сказал, что это идеальная модель и только она должна воспроизводиться всюду?
Мы должны исходить из собственных традиций и нашей политической культуры, где главную роль играет лидер, Президент. А партии, каждая со своей стороны должна помогать ему в определении лучших, оптимальных путей развития, предлагая те или иные решения, проекты, продвигая нужные законы, собирая обратную связь, мнения граждан, решая их проблемы.
Особенно актуально звучат слова Александра Лукашенко, обращенные к партийцам.
Алексей Дзермант:
Поэтому вопрос с кадрами и их подготовкой ключевой. Мы должны сделать ставку не на изощренные политтехнологии, а на подготовку профессионалов в политической сфере, причем не просто теоретиков, но и людей, на практике понимающих, что такое современная политическая арена, какие задачи стоят в целом перед обществом и государством.
К вопросу партийного строительства нужно подходить разумно, без спешки, основательно. Потому что мы будем создавать то, что в полной мере проявится в будущем, и тут нет права на ошибку. Белорусы не раз показывали всем пример мудрого отношения к политике и экономике. И партийные структуры тоже должны соответствовать этой традиции.
Почему Беларуси не подходит западная система партий, смотрите в видео.