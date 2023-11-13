Дзермант: мы не собираемся бездумно копировать чужой опыт в партийном строительстве

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Беларусь начинает готовиться к предстоящим в феврале 2024 года выборам в парламент и местные советы. За последнее время многое изменилось в политическом ландшафте нашей страны, особенно это касается политических партий – их количество, их роль изменились в соответствии с обстановкой вокруг и внутри Беларуси. Именно поэтому, держа руку на пульсе, с руководством четырех партий, которые прошли перерегистрацию или были зарегистрированы впервые, встретился глава государства. Напомню, сейчас у нас легально действуют четыре партии: Коммунистическая, Либерально-демократическая, Республиканская партия труда и справедливости и партия «Белая Русь». Может прозвучать вопрос: не мало ли у нас партий, может, нужно больше? И на этот вопрос прозвучал исчерпывающий ответ Президента. Лукашенко: предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой.