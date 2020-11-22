Помощник Президента Александр Барсуков обратился к ОМОН

Игорь Позняк, СТВ: В этот воскресный день есть люди, которым сейчас очень тяжело работать и физически и психологически, которые ждут от вас теплые слова – сегодня день ОМОНа. Я думаю, что у вас есть что сказать им.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

О, спасибо большое. Я все-таки восемь лет отслужил в ОМОНе.

«Всё, давайте успокаиваться!» Александр Барсуков о ситуации в Беларуси, поведении властей, 90-х и службе в Нагорном Карабахе

Вы выдержали, вы выстояли, вы остальным странам СНГ показали: ребята, можно выстоять, можно навести порядок, когда мы все вместе, силовой блок. Это пример не только для нас, поверьте, мы сегодня форпост и за спиной у нас Российская Федерация и другие страны СНГ. Поэтому в этот день хочу сказать, ребята, большое спасибо за службу. Здоровья, удачи вам и благополучия. Держитесь, работайте, братья, мы с вами.