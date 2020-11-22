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Отравление учеников в минской школе №61. Сколько детей остаются в больнице?

22 ноября 2020 13:45
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Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за состоянием здоровья детей, которые с пищевым отравлением были госпитализированы из минской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воскресенье, 22 ноября, в инфекционной больнице остаются 8 ребят. Из них уже трое сегодня будут выписаны.

Отравление учеников в минской школе №61. Сколько детей остаются в больнице?-1

Ученики 61-й школы в пятницу, 20 ноября, после обеда в столовой стали обращаться в медпункт. На место прибыли бригады скорой, которые оказывали помощь пострадавшим. Часть детей направили в больницу.

«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе

Источник возможного заражения сейчас устанавливается. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

# Массовое отравление # общество # Фотофакт

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