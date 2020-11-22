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На белорусско-литовской границе стоит более 1000 грузовиков

22 ноября 2020 13:49
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Новости Беларуси. Более 1 000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе. На сопредельной стороне их пропуск осуществляется неритмично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-литовской границе стоит более 1000 грузовиков-1

За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 фур. По данным СМИ, 22 ноября в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои. Перевозчиков просят учитывать эту информацию.

# Граница # общество # Фотофакт

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