На белорусско-литовской границе стоит более 1000 грузовиков

Новости Беларуси. Более 1 000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе. На сопредельной стороне их пропуск осуществляется неритмично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 фур. По данным СМИ, 22 ноября в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои. Перевозчиков просят учитывать эту информацию.