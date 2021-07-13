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Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции

13 июля 2021 06:26
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Новости Беларуси. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции-1

Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан уже совершили 55 полетов и свыше 150 сбросов воды. В небе экипажи провели больше 70 часов. Кроме того, наши вертолеты помогали в доставке турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции-4

Белорусские специалисты в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# Беларусь-Турция # общество # Фотофакт

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