Летали уже более 55 раз. Авиация МЧС Беларуси продолжает работать на тушении пожаров в Турции

Новости Беларуси. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан уже совершили 55 полетов и свыше 150 сбросов воды. В небе экипажи провели больше 70 часов. Кроме того, наши вертолеты помогали в доставке турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.