Лосёнок упал в битум в Докшицком районе. И вот что сделали спасатели

Новости Беларуси. История счастливого спасения. Упавшему в битум лосенку помогли в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обессиленное животное обнаружили в лесу. Самостоятельно выбраться из ловушки лесной житель не мог. На помощь пришли спасатели. Пласт за пластом они снимали битум с тела лосенка, после его перенесли в тень и накормили молоком.