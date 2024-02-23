Кубраков: все избирательные участки взяты под контроль. Мы готовы ответить на все угрозы

Уже в это воскресенье состоится единый день голосования. Совсем немного времени остается у кандидатов на презентацию предвыборных программ. 25 февраля – «день тишины». Вот-вот завершится досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечить порядок и безопасность. Сотрудники органов внутренних дел и МЧС несут службу на избирательных участках уже в период досрочного голосования и непосредственно в основной день – 25 февраля.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Безопасность каждого человека, каждого члена избирательной комиссии мы обеспечиваем. И мы к этому готовы. Мы видим, что происходит сегодня в сети Интернет. Пытаются внести определенный раскол в государственные органы, также пытаются где-то воздействовать на председателей, особенно членов участковых избирательных комиссий. Мы готовы сегодня на все те вызовы и угрозы, провокации, которые могут быть. Естественно, каждый избирательный участок взят под контроль.

Во всех регионах Беларуси работают наблюдатели. К примеру, свыше 180 человек вошли в состав Миссии от СНГ.