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Кубраков: все избирательные участки взяты под контроль. Мы готовы ответить на все угрозы

23 февраля 2024 16:49
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Уже в это воскресенье состоится единый день голосования. Совсем немного времени остается у кандидатов на презентацию предвыборных программ. 25 февраля – «день тишины». Вот-вот завершится досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков: все избирательные участки взяты под контроль. Мы готовы ответить на все угрозы-1

Обеспечить порядок и безопасность. Сотрудники органов внутренних дел и МЧС несут службу на избирательных участках уже в период досрочного голосования и непосредственно в основной день – 25 февраля.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Безопасность каждого человека, каждого члена избирательной комиссии мы обеспечиваем. И мы к этому готовы. Мы видим, что происходит сегодня в сети Интернет. Пытаются внести определенный раскол в государственные органы, также пытаются где-то воздействовать на председателей, особенно членов участковых избирательных комиссий. Мы готовы сегодня на все те вызовы и угрозы, провокации, которые могут быть. Естественно, каждый избирательный участок взят под контроль.

Во всех регионах Беларуси работают наблюдатели. К примеру, свыше 180 человек вошли в состав Миссии от СНГ.

Все, что нужно знать о выборах. Белорусы выбирают депутатов на ЕДГ – подробности.

# Выборы в Беларуси # общество # Иван Кубраков

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