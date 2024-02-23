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Глава Миссии наблюдателей: мы имеем право неожиданно определить участки для посещения

23 февраля 2024 16:46
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В Беларуси обеспечен высокий уровень подготовки и проведения досрочного голосования на выборах депутатов. Это единое мнение представителей центральных избирательных органов ряда стран, которые находятся в эти дни в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава ЦИК Игорь Карпенко встретился 23 февраля со своими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, а также руководителем Миссии наблюдателей от ШОС.

Глава Миссии наблюдателей: мы имеем право неожиданно определить участки для посещения-1

Не вмешиваться во внутренние дела, сохранять принцип политической нейтральности, объективности, беспристрастности – такие подходы к наблюдению выборов у представителей Шанхайской организации сотрудничества. Это соответствует одной из основополагающих задач ШОС – обеспечение прав и свобод человека с учетом требований законодательства каждого государства – члена Организации.

Глава Миссии наблюдателей: мы имеем право неожиданно определить участки для посещения-4

Нурлан Ермекбаев, заместитель генерального секретаря ШОС, глава Миссии наблюдателей:
Участки определяем мы сами, Миссия наблюдателей, без какого-либо влияния, давления со стороны органов принимающей стороны. Здесь есть определенные элементы неожиданности. Руководитель Миссии имеет право неожиданно определить, например, какие-то избирательные участки, даже регионы страны, которые будут посещать наблюдатели, что мы и делаем. Мы планируем, кроме Минска, посетить избирательные участки в некоторых других регионах.

Глава Миссии наблюдателей: мы имеем право неожиданно определить участки для посещения-7

На встречах стороны обсуждали и двусторонние взаимоотношения в электоральной сфере. Игорь Карпенко отметил, что Беларуси интересен опыт Казахстана во многих вопросах, связанных с организацией выборов.

Зампредседателя ЦИК России: мне кажется, применение единого дня голосования приживется – читайте здесь.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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