Зампредседателя ЦИК России: мне кажется, применение единого дня голосования приживётся

В Беларуси обеспечен высокий уровень подготовки и проведения досрочного голосования на выборах депутатов. Это единое мнение представителей центральных избирательных органов ряда стран, которые находятся в эти дни в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава ЦИК Игорь Карпенко встретился 23 февраля со своими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, а также руководителем Миссии наблюдателей от ШОС.
Мы готовы поделиться новациями в избирательной системе. А российские коллеги в том числе говорили и о формате единого дня голосования, который уже опробован в России достаточно давно.
Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК России:
Каждая страна имеет право работать в рамках тех стандартов, технологий, которые имеют традицию или востребованы временем. Мне кажется, применение единого дня голосования и участие избирателей, и опыт Центральной избирательной комиссии дадут ответ на вопрос. Мне кажется, приживется. Из своего опыта скажу, что это удобно.
С представителями Узбекистана глава ЦИК Беларуси обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, совместную работу в Консультативном совете руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. А завтра, 24 февраля, стороны подпишут протокол о сотрудничестве между центральными избирательными комиссиями двух стран.
Глава Миссии наблюдателей: мы имеем право неожиданно определить участки для посещения (подробности).