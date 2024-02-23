Зампредседателя ЦИК России: мне кажется, применение единого дня голосования приживётся

В Беларуси обеспечен высокий уровень подготовки и проведения досрочного голосования на выборах депутатов. Это единое мнение представителей центральных избирательных органов ряда стран, которые находятся в эти дни в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава ЦИК Игорь Карпенко встретился 23 февраля со своими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, а также руководителем Миссии наблюдателей от ШОС.

Мы готовы поделиться новациями в избирательной системе. А российские коллеги в том числе говорили и о формате единого дня голосования, который уже опробован в России достаточно давно.