«В Минске функционирует 699 участков». Рассказываем, как иногородние могут проголосовать в столице

Беларусь делает свой выбор. Электоральная кампания – 2024 выходит на финишную прямую: в стране уже распахнулись двери избирательных участков. Досрочное голосование в самом разгаре.
Беларусь делает свой выбор. Электоральная кампания – 2024 выходит на финишную прямую: в стране уже распахнулись двери избирательных участков. Досрочное голосование в самом разгаре.
Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:
С 20 числа в Беларуси, как и в Минске, стартовало досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания и, если говорим про Минск, это Минский городской Совет депутатов. Участковые избирательные комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва.
Те, у кого нет возможности выполнить гражданский долг в основной день, 25 февраля, могут сделать свой выбор заранее.
Александр Щекович:
Есть категория граждан, которая также имеет право прийти проголосовать. Это те граждане, которые зарегистрированы за пределами Минска, но у них есть подтверждающие документы (договор найма жилого помещения, договор аренды, договор купли-продажи), они приходят с паспортом, могут проголосовать по тому участку, где прописаны, или у них есть договор найма жилого помещения. Это можно сделать только в дни досрочного голосования, потому что очень большая нагрузка на комиссии в день голосования 25 числа.
Эстафету поддержали и ведущие нашей программы!
Дмитрий Потапович, ведущий:
Выборы – это очень важное событие для всей страны. Сегодня я не остался в стороне, выполнил свой гражданский долг.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Я считаю, что очень важно, чтобы молодежь училась высказывать свою позицию не только в социальных сетях. Если есть ощущение, что мы что-то значим и наше мнение решающее, то мы не имеем права оставаться в стороне. Очень важно принять участие в голосовании.
К слову, воспользоваться избирательным правом и высказать свое мнение заранее в больницах, санаториях или домах отдыха не получится. Там участки будут работать только 25 февраля.
Александр Щекович:
В Минске определен участок, где граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами нашей страны, имеют право приехать и проголосовать. Они могут голосовать только за депутатов Палаты представителей Национального собрания.
Напомним, в ходе голосования белорусам предстоит избрать 110 депутатов в Палату представителей и 12 514 депутатов в местные Советы.
Александр Щекович:
В Минске открыты и функционируют 699 участков. Все 699 будут работать 25 февраля.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Найти свой участок поможет специальный сервис. Мобильное приложение ЦИК подскажет необходимые адреса и телефоны территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Один клик – и готово.
Будущее страны в наших руках! Выбираем вместе!