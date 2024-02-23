«В Минске функционирует 699 участков». Рассказываем, как иногородние могут проголосовать в столице

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:

С 20 числа в Беларуси, как и в Минске, стартовало досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания и, если говорим про Минск, это Минский городской Совет депутатов. Участковые избирательные комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва.

Те, у кого нет возможности выполнить гражданский долг в основной день, 25 февраля, могут сделать свой выбор заранее.

Александр Щекович:

Есть категория граждан, которая также имеет право прийти проголосовать. Это те граждане, которые зарегистрированы за пределами Минска, но у них есть подтверждающие документы (договор найма жилого помещения, договор аренды, договор купли-продажи), они приходят с паспортом, могут проголосовать по тому участку, где прописаны, или у них есть договор найма жилого помещения. Это можно сделать только в дни досрочного голосования, потому что очень большая нагрузка на комиссии в день голосования 25 числа.

Эстафету поддержали и ведущие нашей программы!