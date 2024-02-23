В ЦИК рассказали, с какими вопросами обращаются граждане в период досрочного голосования

Белорусы делают выбор. За три дня досрочного голосования своим избирательным правом воспользовались более 24 % граждан, включенных в списки. Это довольно высокий показатель, отмечают в Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее активны на данный момент жители Гомельской области. Здесь бюллетени заполнили свыше 30 % избирателей. Отдать свой голос сегодня можно будет после полудня. Двери избирательных участков в эти дни открыты до 19:00. К слову, нарушений избирательного законодательства и новых инцидентов за последние сутки зафиксировано не было.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Информации о каких-то вопиющих нарушениях у нас нет. В Центральной избирательной комиссии работает колл-центр. И в период досрочного голосования ежедневно поступает более сотни звонков от граждан. Но они в основном интересуются, где находится участок для голосования, в какое время происходит голосование, где еще проходят встречи с кандидатами в депутаты. То есть эти обращения носят информационно-разъяснительный характер. Информации о нарушениях не поступает.

Кроме того, сегодня, 23 февраля, в Центральной избирательной комиссии пройдет ряд двусторонних встреч. Представители Беларуси проинформируют руководителей избирательных органов других стран о ходе электоральной кампании. Кроме того, планируют обсудить перспективы сотрудничества и новые совместные проекты.