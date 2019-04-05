Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

Новости Беларуси. 5 апреля в Минске будет торжественно открыто новое здание Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его строительство на улице Орловской велось последние два года. Современное помещение оборудовано всем необходимым для работы судейского корпуса.

В новом здании более десятка залов, оснащенных современными компьютерными системами, здесь же предусмотрены помещения даже для работы сурдопереводчиков.

Планируется также, что сегодня в новом здании пройдет совещание, главной темой которого станет эффективность и совершенствование работы всей судебной системы Беларуси.