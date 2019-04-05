Прямой эфир

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

05 апреля 2019 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 апреля в Минске будет торжественно открыто новое здание Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-1

Его строительство на улице Орловской велось последние два года. Современное помещение оборудовано всем необходимым для работы судейского корпуса.   

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-4

В новом здании более десятка залов, оснащенных современными компьютерными системами, здесь же предусмотрены помещения даже для работы сурдопереводчиков.   

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-7

Планируется также, что сегодня в новом здании пройдет совещание, главной темой которого станет эффективность и совершенствование работы всей судебной системы Беларуси.  

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-10

Эту встречу анонсировал председатель Верховного суда Валентин Сукало в конце февраля 2019 года во время доклада главе государства.   

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-13

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт-15

# Судебная система Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок
04 апреля 2019 17:52

Виктор Медведчук: Большинство украинцев с восхищением смотрят, как господин Лукашенко наводит порядок

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»
04 апреля 2019 11:05

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»

Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома
03 апреля 2019 19:13

Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома