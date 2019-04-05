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Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ

05 апреля 2019 18:03
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Новости Беларуси. На что должна равняться наша судебная система? И какой ключевой критерий работы белорусских судей? Президент открыл новое здание Верховного суда и провел совещание со служителями Фемиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-1

Александр Лукашенко на открытии нового здания Верховного суда: «Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину»

Как заявил 5 апреля Александр Лукашенко, основной ориентир правосудия – социальная справедливость, а в центре внимания – человек. Только тогда будет доверие граждан, подкрепленное уверенностью в защите своих законных прав.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-4

Подробно глава государства остановился также на вопросах кадровой политики, борьбы с коррупцией и независимости суда от других ветвей власти. Корреспондент Екатерина Жилянина обо всем по порядку.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-7

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

Внешний облик Верховного суда сам по себе уже символичен. Архитекторы, конечно, вписали его в ансамбль улицы Орловской – поддержали стилистику Дворца Независимости. Но фасад своими очертаниями напоминает весы Фемиды. Сама богиня правосудия царит внутри.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-10

Екатерина Жилянина, СТВ:
Статуя высотой более 4 метров. Когда стоишь у подножия богини, по-особому понимаешь замысел древних греков. Закрытые повязкой глаза – беспристрастность, весы, у которых на чашах добро и зло – «за» и «против». И меч – его в руку Фемиды, кстати, вложили римляне – орудие для защиты истины.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-13

Неспроста Президент, приехавший на открытие здания, назвал его храмом правосудия. Под сводами Верховного суда искусственному мрамору вид беспристрастной богини придали белорусские художники.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-16

Здесь, как и во Дворце Независимости, все сделано отечественными мастерами и из наших же материалов. Соблюли все каноны и добавили национальные атрибуты.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-19

Но главное в здании не интерьеры, а функционал. 16 залов для судебных заседаний.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-22

Здесь, например, рассматривать будут уголовные дела. Отличить такой зал просто – по кабине для обвиняемых. Все этажи и помещения в разной стилистике. Посетителям тоже будет комфортно: для свидетелей в судебном процессе отдельная комната.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-25

Комфортные просторные коридоры, толпиться теперь не придется.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-28

А вот у самих судей (в здании работать будут чуть более шести десятков служителей Фемиды) кабинеты небольшие. Комфорт и минимализм.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-31

Ирина Тырец, судья, секретарь пленума Верховного суда Беларуси:
А кабинеты – они рабочие. В которых нужно думать, читать закон, принимать решения, готовиться к принятию решения.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-34

Зато к каждому кабинету – электронный ключ. Доступ в здании вообще ограничен и для посетителей, и сотрудников в зависимости от служебной необходимости. Так что тайны следствия за пределы не просочатся.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-37

Ирина Тырец, судья Верхового суда, а еще секретарь пленума, по-женски радуется красивым интерьерам. Но глаза горят от новых возможностей, которые откроются перед всей нашей судебной системой.

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ-40

Ирина Тырец:
За всю историю существования нашей страны это первое здание в таком масштабе построено по современным технологиям и с тем оснащением, которое нам позволит здесь работать очень плодотворно.

Подробности в видеоматериале.

# Судебная система Беларуси # общество # Ирина Тырец # Фотофакт

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