Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. На что должна равняться наша судебная система? И какой ключевой критерий работы белорусских судей? Президент открыл новое здание Верховного суда и провел совещание со служителями Фемиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на открытии нового здания Верховного суда: «Люди, пришедшие в суд, должны верить в его способность установить истину» Как заявил 5 апреля Александр Лукашенко, основной ориентир правосудия – социальная справедливость, а в центре внимания – человек. Только тогда будет доверие граждан, подкрепленное уверенностью в защите своих законных прав.

Подробно глава государства остановился также на вопросах кадровой политики, борьбы с коррупцией и независимости суда от других ветвей власти. Корреспондент Екатерина Жилянина обо всем по порядку.

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт Внешний облик Верховного суда сам по себе уже символичен. Архитекторы, конечно, вписали его в ансамбль улицы Орловской – поддержали стилистику Дворца Независимости. Но фасад своими очертаниями напоминает весы Фемиды. Сама богиня правосудия царит внутри.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Статуя высотой более 4 метров. Когда стоишь у подножия богини, по-особому понимаешь замысел древних греков. Закрытые повязкой глаза – беспристрастность, весы, у которых на чашах добро и зло – «за» и «против». И меч – его в руку Фемиды, кстати, вложили римляне – орудие для защиты истины.

Неспроста Президент, приехавший на открытие здания, назвал его храмом правосудия. Под сводами Верховного суда искусственному мрамору вид беспристрастной богини придали белорусские художники.

Здесь, как и во Дворце Независимости, все сделано отечественными мастерами и из наших же материалов. Соблюли все каноны и добавили национальные атрибуты.

Но главное в здании не интерьеры, а функционал. 16 залов для судебных заседаний.

Здесь, например, рассматривать будут уголовные дела. Отличить такой зал просто – по кабине для обвиняемых. Все этажи и помещения в разной стилистике. Посетителям тоже будет комфортно: для свидетелей в судебном процессе отдельная комната.

Комфортные просторные коридоры, толпиться теперь не придется.

А вот у самих судей (в здании работать будут чуть более шести десятков служителей Фемиды) кабинеты небольшие. Комфорт и минимализм.

Ирина Тырец, судья, секретарь пленума Верховного суда Беларуси:

А кабинеты – они рабочие. В которых нужно думать, читать закон, принимать решения, готовиться к принятию решения.

Зато к каждому кабинету – электронный ключ. Доступ в здании вообще ограничен и для посетителей, и сотрудников в зависимости от служебной необходимости. Так что тайны следствия за пределы не просочатся.

Ирина Тырец, судья Верхового суда, а еще секретарь пленума, по-женски радуется красивым интерьерам. Но глаза горят от новых возможностей, которые откроются перед всей нашей судебной системой.