«Всякое бывает, иногда плачет и на руках держу её». История социальной няни, которая ухаживает за особенным ребёнком

Вот так на протяжении четырех лет искренне и ласково Елена Семеновна общается с Дашей. Женщина – социальная няня, присматривает за особенным ребенком пять дней в неделю. В списке основных обязанностей – покормить девочку, прогуляться на свежем воздухе и поиграть.

Елена Тынко, няня:

Всякое бывает, иногда плачет и на руках держу ее, трясу. Куда только не ездили с ними, везде. Даже ездили в Тулу. Ей делали операции. Я даже ездила с мамой. Сразу было очень тяжело, конечно. Мне сложно было это все делать, но потихоньку вошла в курс дела.

Нанять частную няню семье влетит в копеечку, а вот прибегнуть к услугам социальной можно полностью бесплатно. Воспользоваться бонусом от государства могут мамы и папы двойняшек или тройняшек в возрасте до трех лет. Также право на помощницу имеют неполные семьи, где ребенок-инвалид, и те родители, кто воспитывает двоих и более детей с ограниченными возможностями.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для молодых родителей – очень хорошее такое подспорье и поддержка. Мама имеет возможность и немножко отдохнуть, и помощь в уходе. Если это опытная няня, то обучить уходу. Может, еще не все семьи знают, что такой услугой могут воспользоваться и кто может воспользоваться. Для этого проводится большая информационная работа. Мы разработали такие буклеты, которые через ЗАГС мы передаем семьям при регистрации рождения ребенка. Там идет такая информационная поддержка. Там говорится о том, что сегодня молодые семьи, семьи, воспитывающие детей, какие имеют гарантии и права.

Инна Потапова в отпуске по уходу за ребенком уже 13 лет. Прибегнуть к услугам бесплатной няни решилась лишь, когда Даше стукнуло девять. Женщина вспоминает: сомнения терзали долго, доверить уход за дочкой чужому человеку было очень трудно. Сейчас ни о чем не жалеет. Елена Семеновна растопила сердца всех домашних, влилась в семейный ритм идеально.

Инна Потапова, мама Даши:

Уходила в соседний магазин и быстро прибегала, потому что как она, что она. Для мам, которые 24 часа в сутки привязаны к своим детям, понятно, что территориальный центр объясняет, что они должны находиться с мамами дома вместе, но если няня соглашается побыть там час, два и есть возможность маме выйти – это очень хорошо. Эта работа должна быть с душой.

Самые главные критерии к няням – открытость, доброта и любовь к детям. Педагогическое или медицинское образование приветствуется, но не является обязательным. Ирина Дудка:

Не каждая семья может доверить своих малышей чужому человеку, поэтому здесь есть такие варианты, что можно оформлять на работу в территориальный центр бабушку. Есть такие случаи, что у нас бабушки работают нянями в семье своих детей и воспитывают своих внуков с поддержкой государства.