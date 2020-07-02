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Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты

02 июля 2020 07:15
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Новости Беларуси. Несмотря на мирное время, по-прежнему священным долгом для граждан остается защита рубежей своей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 1 июля в торжественной обстановке летчики Барановичской истребительной авиабазы заступили на боевое дежурство.

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-1

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-3

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-5

Высшая форма поддержания боеготовности как в военное, так и в мирное время. Только на этот раз успешно выполнить боевую задачу особой государственной важности им помогут современные многоцелевые истребители Су-30СМ.

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-8

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
На сегодняшний день в боевом составе наших военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны находятся современные истребители, штурмовики, летно-тренировочные самолеты, военно-транспортные и, конечно же, боевые вертолеты. Но самое главное – это то, что сегодня за штурвалами всех этих летательных аппаратов, их используют и применяют наши летчики, закончившие наши белорусские вузы. И это стоит дорогого. Самое главное в любой технике – человек.

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-11

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-13

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты-15

Появление современных истребителей значительно повысило потенциал наших Вооруженных Сил, увеличив возможности по пресечению нарушений в воздушном пространстве.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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