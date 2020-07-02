Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты
Новости Беларуси. Несмотря на мирное время, по-прежнему священным долгом для граждан остается защита рубежей своей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 1 июля в торжественной обстановке летчики Барановичской истребительной авиабазы заступили на боевое дежурство.
Высшая форма поддержания боеготовности как в военное, так и в мирное время. Только на этот раз успешно выполнить боевую задачу особой государственной важности им помогут современные многоцелевые истребители Су-30СМ.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
На сегодняшний день в боевом составе наших военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны находятся современные истребители, штурмовики, летно-тренировочные самолеты, военно-транспортные и, конечно же, боевые вертолеты. Но самое главное – это то, что сегодня за штурвалами всех этих летательных аппаратов, их используют и применяют наши летчики, закончившие наши белорусские вузы. И это стоит дорогого. Самое главное в любой технике – человек.
Появление современных истребителей значительно повысило потенциал наших Вооруженных Сил, увеличив возможности по пресечению нарушений в воздушном пространстве.