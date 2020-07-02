«Глядя на вас, испытываю гордость и самую глубокую признательность». Александр Лукашенко вручает госнаграды

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает 2 июля государственные награды, сообщает БЕЛТА.

«Глядя на вас, я испытываю гордость и самую глубокую признательность. Сегодня у всех нас, можно сказать, тройной праздник», – отметил белорусский лидер.

Президент пояснил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы.

Во-вторых, особую торжественность встрече придает то, что награждение проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня – Дня Независимости.

В-третьих, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.

«Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы – потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения. В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах – частица их бессмертия», – напомнил Александр Лукашенко.