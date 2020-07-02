Прямой эфир

«Глядя на вас, испытываю гордость и самую глубокую признательность». Александр Лукашенко вручает госнаграды

02 июля 2020 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает 2 июля государственные награды, сообщает БЕЛТА.

«Глядя на вас, я испытываю гордость и самую глубокую признательность. Сегодня у всех нас, можно сказать, тройной праздник», – отметил белорусский лидер. 

Президент пояснил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во-первых, вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы.

Во-вторых, особую торжественность встрече придает то, что награждение проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня – Дня Независимости.

В-третьих, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.

«Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы – потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения. В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах – частица их бессмертия», – напомнил Александр Лукашенко.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты
02 июля 2020 07:15

Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты

Безвозмездное пользование имуществом в Беларуси. Что и на каких условиях предлагают
02 июля 2020 06:59

Безвозмездное пользование имуществом в Беларуси. Что и на каких условиях предлагают

«В среднем увеличится на 5,2%». С какого числа в Беларуси повышается пенсия?
02 июля 2020 06:53

«В среднем увеличится на 5,2%». С какого числа в Беларуси повышается пенсия?