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Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице

30 октября 2017 16:13
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Новости Беларуси. Эту идею воплотили в жизнь благотворители с помощью местного отделения Красного Креста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице-1

Вдохновила на это публикация в СМИ о маленькой девочке, от которой отказалась родная мать. Таких, как это малышка, в больнице еще несколько. Персонал не в состоянии дать им столько внимания, сколько требует маленький ребенок. Неравнодушные люди собрали средства, и теперь развлекать малышей приходит няня.

С верой в доброту в сюжете.

 

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Катерина Чичерева

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