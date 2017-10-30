Социальная няня для брошенных детей появилась в Борисовской инфекционной больнице

Новости Беларуси. Эту идею воплотили в жизнь благотворители с помощью местного отделения Красного Креста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вдохновила на это публикация в СМИ о маленькой девочке, от которой отказалась родная мать. Таких, как это малышка, в больнице еще несколько. Персонал не в состоянии дать им столько внимания, сколько требует маленький ребенок. Неравнодушные люди собрали средства, и теперь развлекать малышей приходит няня.