Июньские жировки у жителей нескольких районов Минска придут без оплаты за холодную воду

Новости Беларуси. Июньские жировки минчанам, пострадавшим в ситуации с водоснабжением, придут без оплаты за холодную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о жителях нескольких районов столицы, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды.

В течение трех рабочих дней «Минскводоканалу» поручено подготовить и передать в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из других районов города, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения.