Вступительная кампания в вузах завершена. Какие специальности были в топе у абитуриентов?

Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму. О том, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже 1 сентября получит такой долгожданный студенческий билет, расскажет Константин Герцев.

Позади 100-дневная сага под кодовым названием «универ». Централизованное тестирование, подача документов и изнуряющее ожидание результатов – ее ключевые главы. Сегодня время ставить точку, итоговые списки на стендах. Почти 53 тысячи абитуриентов белорусских вузов уже официально в статусе первокурсников. Один из них и Денис Богомолов, университет информатики и радиоэлектроники. Конкуренция здесь, как всегда, ожесточенная, поэтому 269 баллов для специальности «Электронные системы безопасности» – только платная форма обучения.

Денис Богомолов, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Если честно, конкуренция была большая. Было очень тяжело определиться со специальностью, но я подумал, что если выберу эту специальность, то скорее всего найду место, где захочу работать и буду чувствовать себя как рыба в воде. Родители поддержали мой выбор. Если бы не они, то я бы здесь не был. Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно – подробности.

IT-сфера востребована во всем мире и, чего таить, прибыльная, поэтому БГУИР стабильно в топе вузов с самыми высокими проходными баллами. В этой вступительной кампании «Программное обеспечение информационных технологий» установила новый рекорд – 374 на бюджет. По сравнению с прошлым годом вырос и набор: свыше 3 000 первокурсников, половина, кстати, из столичного региона.