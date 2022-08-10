Прямой эфир

Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно

10 августа 2022 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму.  

Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно-1

В 2022 году самими востребованными оказались специальности технико-технологического профиля – медицина, IT-сфера и педагогика. На многих из них конкурс составил более трех человек на место, а проходные баллы фиксировались на отметке 300 и более. Если бюджетные места закрыты практически по всем направлениям, то из 25,5 тысячи платников недобрали около 5 %. Кстати, о платниках. По традиции, сентябрь – время пересмотра стоимости обучения. Спойлер: в этом году подорожанию быть.  

Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:  
Будет определенное повышение стоимости, но оно будет относительно небольшим. Конечно же, в этом есть определенная необходимость, потому что рост цен наблюдается на различные сопутствующие товары и прочие вещи, которые связаны с учебным процессом. И это надо учитывать.  

Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно-7

Впереди у первокурсников три недели долгожданных каникул, в конце августа к ним присоединятся и новоиспеченные учащиеся колледжей и лицеев. Последними свои студенческие билеты получат заочники сельхозвузов. Там вступительная кампания завершится в декабре.  

Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти» (читайте далее).  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Данилович # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»
10 августа 2022 18:34

Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»

Вступительная кампания в вузах завершена. Какие специальности были в топе у абитуриентов?
10 августа 2022 18:33

Вступительная кампания в вузах завершена. Какие специальности были в топе у абитуриентов?

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе
10 августа 2022 18:29

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе