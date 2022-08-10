Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно

Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму.

В 2022 году самими востребованными оказались специальности технико-технологического профиля – медицина, IT-сфера и педагогика. На многих из них конкурс составил более трех человек на место, а проходные баллы фиксировались на отметке 300 и более. Если бюджетные места закрыты практически по всем направлениям, то из 25,5 тысячи платников недобрали около 5 %. Кстати, о платниках. По традиции, сентябрь – время пересмотра стоимости обучения. Спойлер: в этом году подорожанию быть.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Будет определенное повышение стоимости, но оно будет относительно небольшим. Конечно же, в этом есть определенная необходимость, потому что рост цен наблюдается на различные сопутствующие товары и прочие вещи, которые связаны с учебным процессом. И это надо учитывать.