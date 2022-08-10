Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно

Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму.
Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму.
В 2022 году самими востребованными оказались специальности технико-технологического профиля – медицина, IT-сфера и педагогика. На многих из них конкурс составил более трех человек на место, а проходные баллы фиксировались на отметке 300 и более. Если бюджетные места закрыты практически по всем направлениям, то из 25,5 тысячи платников недобрали около 5 %. Кстати, о платниках. По традиции, сентябрь – время пересмотра стоимости обучения. Спойлер: в этом году подорожанию быть.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Будет определенное повышение стоимости, но оно будет относительно небольшим. Конечно же, в этом есть определенная необходимость, потому что рост цен наблюдается на различные сопутствующие товары и прочие вещи, которые связаны с учебным процессом. И это надо учитывать.
Впереди у первокурсников три недели долгожданных каникул, в конце августа к ним присоединятся и новоиспеченные учащиеся колледжей и лицеев. Последними свои студенческие билеты получат заочники сельхозвузов. Там вступительная кампания завершится в декабре.
Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти» (читайте далее).