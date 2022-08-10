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Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан

10 августа 2022 18:26
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В польском Мальборге снесли памятник советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был установлен еще в 1945 году, но вдруг стал ненужным местным властям.  

Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан-1

Для того чтобы иметь юридическое основание для акта вандализма, мемориал быстро исключили из реестра культурных памятников, ведь, по их версии, он «не имеет никакой художественной и исторической ценности». За последние годы в Польше были уничтожены сотни мемориалов погибшим за освобождение страны красноармейцам.  

Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан-4

В то время как в странах Запада проводят массированную кампанию по уничтожению истории, в Беларуси чтут память о каждом герое той войны, независимо от национальностей. В Ивановском районе Брестской области 10 августа открыли памятный знак польским партизанам. В ходе поисковых работ вблизи деревни Баландичи установлено место захоронения польских граждан. Шесть бойцов партизанского отряда Пинской бригады погибли в ходе противостояния украинским националистам-бандеровцам.  

Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан-7

Сергей Жукович, прокурор Ивановского района:  
Действительно, этот факт задокументирован. Важно сохранить память об этом случае, о том, что польские партизаны, партизаны отряда имени Тадеуша Костюшко защищали нашу Родину. На этом месте была их историческая родина, они здесь проживали, здесь был хутор.  

Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан-10

Архивные данные и воспоминания местных жителей подтверждают факт, что в годы Великой Отечественной войны этнические поляки бок о бок с советскими солдатами сражались с фашистами и украинскими националистическими бандформированиями на территории Полесья.  

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Жукович # Фотофакт

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