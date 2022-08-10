Пока в Польше сносят очередной памятник красноармейцам, в Беларуси установили монумент в честь польских партизан

В польском Мальборге снесли памятник советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был установлен еще в 1945 году, но вдруг стал ненужным местным властям.

Для того чтобы иметь юридическое основание для акта вандализма, мемориал быстро исключили из реестра культурных памятников, ведь, по их версии, он «не имеет никакой художественной и исторической ценности». За последние годы в Польше были уничтожены сотни мемориалов погибшим за освобождение страны красноармейцам.

В то время как в странах Запада проводят массированную кампанию по уничтожению истории, в Беларуси чтут память о каждом герое той войны, независимо от национальностей. В Ивановском районе Брестской области 10 августа открыли памятный знак польским партизанам. В ходе поисковых работ вблизи деревни Баландичи установлено место захоронения польских граждан. Шесть бойцов партизанского отряда Пинской бригады погибли в ходе противостояния украинским националистам-бандеровцам.

Сергей Жукович, прокурор Ивановского района:

Действительно, этот факт задокументирован. Важно сохранить память об этом случае, о том, что польские партизаны, партизаны отряда имени Тадеуша Костюшко защищали нашу Родину. На этом месте была их историческая родина, они здесь проживали, здесь был хутор.