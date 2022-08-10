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«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе

10 августа 2022 18:29
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Так называемая конференция беглых обернулась полным провалом. Перетасовка одних и тех же лиц в обмен на гранты. Говорить о них на солидных каналах больше не имеет смысла, разве что реквием по ним прозвучит в авторской рубрике Григория Азаренка.  

Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Какие омерзительные существа. Они стеклись со всех помойных стоков в Вильнюс и камлали два дня. Это омерзительно, но я концентрированно покажу их вам. Начнем с лица. А лицо у них, как известно, находится в другом месте.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-4

Вітаю, мяне завуць Наста Базар. Я феміністка, нізавая актывістка, лектарка, спікерка, вядучая адукацыйных і падтрымліваючых праграм, арганізатарка мерапрыемстваў і стваральніца прастораў, я маці і беларуская лесбіянка.  

Это сборище предлагало начать войну в Беларуси. Бомбить Минск и Брест, уничтожить Гродно, взорвать Витебск. Они хотят бомб на ваши дома и улицы. И это не выдумка.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-7

Украина в свою очередь имеет полное моральное, законное и человеческое право на нападение. Закаленные в боях ЗСУ даже не заметят сопротивление белорусской армии Лукашенко.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-10

Григорий Азаренок:  
А потом они жрали и пили, пили и жрали, выливали друг на друга желчь и переваренную массу. И снова пили и жрали. А потом они холуйствавали. Лизали туфли хозяевам. После всего действа пропагандисты мятежа побежали к куратору – сыну того самого Збигнева Бжезинского, Марку Бжезинскому, сейчас послу США в агрессивной Польше. Есть такое слово французское hommage. Высшая степень холуяжа. Посмотрите на взгляд, на дрожащие ручки белсатовского клопа, он вот-вот готов выпрыгнуть из кресла, опуститься на пол, бегать перед ним по-собачьи, выставив язык и благодарно выпучив глаза.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-13

Мы знаходзімся ў рэзідэнцыі амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Варшаве Марка Бжезінскага. Спадар амбасадар, дзякуй вам за гэту магчымасць паразмаўляць з вамі сёння. Хоць вы і амбасадар ЗША ў Польшчы, а не ў Беларусі, думаю, нашы гледачы аценяць тое, што вы згадзіліся пагаварыць з намі пра Беларусь.  

«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе-16

Григорий Азаренок:  
Новое переходное правительство. Да сколько вы их уже за рубежом создавали. Бабка Сурвилла еще коньки не отбросила, а тут еще одно. Жалкие крысы. Сплошь предатели. Бывший дипломат, бывший министр, бывший сотрудник МВД, бывший военнослужащий. Бывшие люди. Жалкие подобия людей. Личинки. Их судьба описана. Описана в картине Гелия Коржева «Иуда». Висеть на осине. Задыхаться с высунутым языком, облитым испражнениями. Таков их выбор. Возмездие. Возмездие неизбежно.  

Политолог: «Нам не надо войны, не надо крови. Мы хотим, чтобы польский народ был независимым». Читайте здесь.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Ивонка Сурвилла # Наста Базар # Марк Бжезинский # Збигнев Бжезинский # Фотофакт

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