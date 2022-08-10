«Это сборище предлагало начать войну в Беларуси». Азарёнок высказался о тех, кто проводил конференцию в Вильнюсе

Так называемая конференция беглых обернулась полным провалом. Перетасовка одних и тех же лиц в обмен на гранты. Говорить о них на солидных каналах больше не имеет смысла, разве что реквием по ним прозвучит в авторской рубрике Григория Азаренка. Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Какие омерзительные существа. Они стеклись со всех помойных стоков в Вильнюс и камлали два дня. Это омерзительно, но я концентрированно покажу их вам. Начнем с лица. А лицо у них, как известно, находится в другом месте.

Вітаю, мяне завуць Наста Базар. Я феміністка, нізавая актывістка, лектарка, спікерка, вядучая адукацыйных і падтрымліваючых праграм, арганізатарка мерапрыемстваў і стваральніца прастораў, я маці і беларуская лесбіянка. Это сборище предлагало начать войну в Беларуси. Бомбить Минск и Брест, уничтожить Гродно, взорвать Витебск. Они хотят бомб на ваши дома и улицы. И это не выдумка.

Украина в свою очередь имеет полное моральное, законное и человеческое право на нападение. Закаленные в боях ЗСУ даже не заметят сопротивление белорусской армии Лукашенко.

Григорий Азаренок:

А потом они жрали и пили, пили и жрали, выливали друг на друга желчь и переваренную массу. И снова пили и жрали. А потом они холуйствавали. Лизали туфли хозяевам. После всего действа пропагандисты мятежа побежали к куратору – сыну того самого Збигнева Бжезинского, Марку Бжезинскому, сейчас послу США в агрессивной Польше. Есть такое слово французское hommage. Высшая степень холуяжа. Посмотрите на взгляд, на дрожащие ручки белсатовского клопа, он вот-вот готов выпрыгнуть из кресла, опуститься на пол, бегать перед ним по-собачьи, выставив язык и благодарно выпучив глаза.

Мы знаходзімся ў рэзідэнцыі амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Варшаве Марка Бжезінскага. Спадар амбасадар, дзякуй вам за гэту магчымасць паразмаўляць з вамі сёння. Хоць вы і амбасадар ЗША ў Польшчы, а не ў Беларусі, думаю, нашы гледачы аценяць тое, што вы згадзіліся пагаварыць з намі пра Беларусь.