Как сделать самые эффектные кадры в поле с подсолнухами? Советы фотографа

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.

Если бы хозяйство брало плату за проведение фотосессий, сезон цветения подсолнечника стал бы золотым. Стоило блогерам поделиться координатами локации, сюда потянулось множество охотников за красивыми кадрами. Яна Шипко, корреспондент:

Очень популярным стало это место для различных фотосессий, буквально паломничество можно наблюдать. Насколько это болезненный для вас вопрос?

Петр Яриженец, директор филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»:

На полях бывает до 100 человек в день, и они не ценят чужой труд. Поэтому, как вы видите, по кругу где-то потоптано, где-то вырвано. Хотелось бы, чтобы те, кто приезжает, культурно относились к государственной собственности.

– Сорвать цветочек – это можно расценивать как хищение имущества?

– Вам можно сорвать и букет.

Аграрии сетуют: бережно к их труду относятся далеко не все. Использовать поле как фон никто не запрещает, а вот рвать подсолнухи ради реквизита и вытаптывать посевы под импровизированные фотозоны не рекомендуется. Урожайность – 3-4 тонны с гектара. Почему подсолнечник в Беларуси начали выращивать только несколько лет назад? Читайте далее.

Яна Шипко:

Срывать такую красоту просто рука не поднимается, но полюбоваться абсолютно свободно может каждый. Только оказавшись среди этих тысяч маленьких копий солнышка, понимаешь, почему именно подсолнухи были бесконечным источником вдохновения для Ван Гога.

Виктория Дудко, фотограф:

Желающих очень много. Потому что все привыкли, что подсолнухи в Украине. А у нас, оказывается, тоже есть такая красота. И мы давно хотели в цветении пофотографироваться. Понимали, что кто-то рвет. Даже в интернете очень много споров между фотографами было. Кто-то: один цветочек – ничего страшного. Другие понимают, что каждый по цветочку – поля уже нет. У меня дома были цветы, желтые и белые, я их привезла с собой. Напоследок мы попросили мастер-класс у фотографа, как позировать с подсолнухами и при этом не причинить вред посевам.