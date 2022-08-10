Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»

Более 80 % первокурсников Академии управления – из областных и районных центров. Но и набор здесь на порядок ниже: по 100 человек на бюджетную и платную формы обучения. Что остается неизменным, так это высокий проходной бал. Например, 345 – на госуправление и право. С 2022 года стать частью Академии можно и по направлению от предприятия. Разницы от общепринятой бюджетной формы студент не увидит. Целевик, к примеру, получает ту же стипендию, но срок отработки увеличен до пяти лет.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Заинтересовано руководство государственных органов, организаций в привлечении этих молодых специалистов, а целевая подготовка как раз дает эту гарантию, что молодой человек будет в течение пяти лет работать в данном учреждении. Отработав пять лет, думаю, будет очень мало тех, кто захочет потом уйти, потому что организации и органы заинтересованы в поддержке молодых специалистов. Эти механизмы на местах существуют, а мы со своей стороны готовы предоставить им эту возможность целевого обучения на нашей базе тех молодых специалистов, которые для них интересны.