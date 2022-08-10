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Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»

10 августа 2022 18:34
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Новости Беларуси. Абитуриенты стали первокурсниками. Вступительная кампания в вузах Беларуси официально завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа состоялось зачисление на платную форму.  

Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»-1

Более 80 % первокурсников Академии управления – из областных и районных центров. Но и набор здесь на порядок ниже: по 100 человек на бюджетную и платную формы обучения. Что остается неизменным, так это высокий проходной бал. Например, 345 – на госуправление и право. С 2022 года стать частью Академии можно и по направлению от предприятия. Разницы от общепринятой бюджетной формы студент не увидит. Целевик, к примеру, получает ту же стипендию, но срок отработки увеличен до пяти лет.  

Ректор Академии управления о целевиках: «Будет очень мало тех, кто захочет потом уйти»-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:  
Заинтересовано руководство государственных органов, организаций в привлечении этих молодых специалистов, а целевая подготовка как раз дает эту гарантию, что молодой человек будет в течение пяти лет работать в данном учреждении. Отработав пять лет, думаю, будет очень мало тех, кто захочет потом уйти, потому что организации и органы заинтересованы в поддержке молодых специалистов. Эти механизмы на местах существуют, а мы со своей стороны готовы предоставить им эту возможность целевого обучения на нашей базе тех молодых специалистов, которые для них интересны.  

Подорожает стоимость обучения в вузах. Рассказываем, как сильно – подробности.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Вячеслав Данилович # Константин Герцев # Фотофакт

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