Вступительная кампания объявляется открытой. Вот какие даты приёма документов и проведения испытаний

В большинстве из них документы абитуриентов, которые поступают после девяти классов, ждут до третьего августа. Кто имеет аттестат о полном школьном образовании, может определиться с будущей профессией до 12 августа. И в том, и в другом случае речь идет о претендентах на бюджетные места. Вступительные испытания у абитуриентов после 9 класса пройдут с 4 по 8 августа, после 11 класса – с 13 по 15 августа.

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