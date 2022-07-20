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Вступительная кампания объявляется открытой. Вот какие даты приёма документов и проведения испытаний

20 июля 2022 08:47
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Новости Беларуси. Следом за вузами сегодня начинается приемная кампания в учреждениях среднего специального образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вступительная кампания объявляется открытой. Вот какие даты приёма документов и проведения испытаний -1

В большинстве из них документы абитуриентов, которые поступают после девяти классов, ждут до третьего августа. Кто имеет аттестат о полном школьном образовании, может определиться с будущей профессией до 12 августа. И в том, и в другом случае речь идет о претендентах на бюджетные места. Вступительные испытания у абитуриентов после 9 класса пройдут с 4 по 8 августа, после 11 класса – с 13 по 15 августа.  

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# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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