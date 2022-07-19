«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента

Новости Беларуси. Белорусские вузы продолжают прием документов от абитуриентов. Процедура продлится до 24 июля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, в Академию управления при Президенте на первый курс планируют зачислить 175 человек, из них 100 – на бюджет. На заочное отделение набор составит 1 000 человек. 19 июля с инспекцией сюда заглянул заместитель председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний Виктор Лискович.

Виктор Лискович, заместитель председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Работа очень четко организована руководством Академии. Я думаю, что конкурс, как в первые дни показывает, будет высокий. Высокий на все специальности. В первый день пришло 36 человек, многие из регионов, многие имеют золотую медаль.

Я наслышана о высококвалифицированных преподавателях, а также очень радушных студентах, которые помогут мне освоиться в моей студенческой жизни и жизни Академии. Я знаю, что Академия предлагает различное количество мероприятий, в которых я бы хотела принять участие.

Пока все нравится, жду с нетерпением, чтобы поступить. Ну, надеюсь быть подкованной в юридической сфере, надеюсь хорошо узнать свои права и обязанности.