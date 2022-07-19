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«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента

19 июля 2022 17:59
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Новости Беларуси. Белорусские вузы продолжают прием документов от абитуриентов. Процедура продлится до 24 июля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента-1

К примеру, в Академию управления при Президенте на первый курс планируют зачислить 175 человек, из них 100 – на бюджет. На заочное отделение набор составит 1 000 человек. 19 июля с инспекцией сюда заглянул заместитель председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний Виктор Лискович.  

«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента-4

Виктор Лискович, заместитель председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Работа очень четко организована руководством Академии. Я думаю, что конкурс, как в первые дни показывает, будет высокий. Высокий на все специальности. В первый день пришло 36 человек, многие из регионов, многие имеют золотую медаль.  

«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента-7

Я наслышана о высококвалифицированных преподавателях, а также очень радушных студентах, которые помогут мне освоиться в моей студенческой жизни и жизни Академии. Я знаю, что Академия предлагает различное количество мероприятий, в которых я бы хотела принять участие.  

«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента-10

Пока все нравится, жду с нетерпением, чтобы поступить. Ну, надеюсь быть подкованной в юридической сфере, надеюсь хорошо узнать свои права и обязанности.  

«Многие из регионов, многие имеют золотую медаль». Лискович об абитуриентах Академии Президента-13

В самом разгаре вступительная кампания и в учреждениях профессионально-технического образования. Прием документов продлится до 20 августа. Ограничений нет, отбор проходит на конкурсной основе по аттестату об общем базовом или среднем образовании. На выбор абитуриентам более 250 профессий от более чем 120 учебных заведений.  

# Вступительная кампания # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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