Новости по тегу #РОО «Белая Русь»

Проект, который уже второй год подряд организует Ленинское районное отделение партии «Белая Русь», объединил на одной площадке молодых педагогов, опытных директоров, экспертов и родителей.
Программу подготовили насыщенную. Работали интерактивные площадки с пленэрами, увлекательными играми, головоломками, а также мастер-классами.
Кроме того, для школьников провели экскурсию по музею истории Великой Отечественной войны. Ребятами показали главные экспонаты и ответили на все интересующие вопросы.
Оберег получают семьи, где недавно родился третий ребенок.
В этот раз марафон проходит в новом формате. Если в предыдущие годы акцент делали на открытом разговоре жителей страны с экспертами, то теперь важные для государства вопросы обсуждают на локациях с активностями.
Традиционный марафон заботы и внимания «Белая Русь» – с любовью к детям» не обошел стороной родильное отделение 5-й городской клинической больницы.
3 июля на свет появились 166 малышей, почти поровну мальчиков и девочек.
Мероприятие собрало лучших представителей столичного здравоохранения – от хирургов до заведующих поликлиниками и медсестер.
В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского.
Название перекликается с известным тезисом главы государства о том, что третий ребенок находится под патронатом руководства страны. При рождении третьего малыша семья получает деревянный куфар с «Бацькавай кашуляй» – крестильной рубахой.
Представлено 23 стенда – по одному от каждого района Минской области и города Жодино. Это уникальные истории успеха наших современниц в образовании, культуре, сельском хозяйстве и промышленности.
Масштабный проект по безвозмездной сдачи крови при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий стартовал по всей стране.
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