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Новости по тегу #РОО «Белая Русь»

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1
08 октября 2026 18:49

Форум «Учительское слово» прошел в Минской гимназии № 1

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ
19 сентября 2026 14:29

Патриотический семейный фестиваль «Время» прошел в Минском аэроклубе ДОСААФ

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»
14 сентября 2026 17:09

Верность традициям – 120 белорусов пополнили ряды БРПО, БРСМ и РОО «Белая Русь»

В Гродно 7 многодетным семьям вручили «Бацькаву кашулю»
03 сентября 2026 06:38

В Гродно 7 многодетным семьям вручили «Бацькаву кашулю»

В Беларуси стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства»
15 августа 2026 14:48

В Беларуси стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства»

В 5-й больнице поздравили женщин, ставших мамами в День Независимости
06 июля 2026 13:42

В 5-й больнице поздравили женщин, ставших мамами в День Независимости

В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости
06 июля 2026 11:36

В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости

Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске
19 июня 2026 05:37

Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране
02 июня 2026 17:56

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»
01 июня 2026 19:44

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»

Масштабный областной проект «Женщина Минщины и ее дело» стартовал в Молодечно
26 мая 2026 06:59

Масштабный областной проект «Женщина Минщины и ее дело» стартовал в Молодечно

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»