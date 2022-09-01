Луцкий: школ может не быть, дети могут не пойти на учёбу, для нас это дикость, но это реальность

Новости Беларуси. Новый общеобразовательный комплекс 1 сентября открыли в Столине. Он расположился в секторе частной застройки, где живут в основном молодые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый общеобразовательный комплекс 1 сентября открыли в Столине. Он расположился в секторе частной застройки, где живут в основном молодые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компактный проект объединяет под одной крышей начальное и среднее звено, а также малышей. Сегодня здесь приняли в сад более 70 дошкольников. В распоряжении детей спортивный, гимнастический, актовый и музыкальный залы, а еще бассейн. Повсюду создана безбарьерная среда. В школьном дворе все для полезных активностей: спортивная площадка, мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки.
Мы были одними из тех людей, которые сразу настроились, что мы пойдем в новую школу. Мы довольны. И не понаслышке мы знаем, что такое новая база, новое здание. Даже не было никаких вопросов о том, какой будет коллектив. Однозначно, что он будет молодой, современный, креативный. Дети в таком же настроении, как и мама. Мы довольны.
Нравится, что новая, здесь есть и бассейн. Нравится, что директор школы – очень хороший человек, очень хорошие отзывы. Наверное, поэтому. Близко к дому – самое главное, пару шагов, и мы здесь.
Это четвертая школа в райцентре. Потребность в ней была острая. Существующие три уже не справлялись с потоком детей, приходилось заниматься в две смены. Решился и вопрос дошкольного образования: в листе ожидания были порядка сотни малышей. Шаговая доступность и качественно новые условия для обучения – неизменные приоритеты государства.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:
Здесь закладывается фундамент государства, нашей независимости. От того, какими будут наши дети, зависит, как будет развиваться наша страна. Это очень важно, потому что мы видим, что происходит вокруг, какая непростая обстановка и что в принципе школ может не быть, дети могут не пойти на учебу. Для нас это дикость, но это реальность. Поэтому ценить, развивать и помнить, кто мы, почему мы должны быть такими, почему мы должны детей воспитывать, каждый день, каждый час заботиться о них, чтобы это передавалось из поколения в поколение.
В Брестской области начало этого учебного года яркое на открытия. В регионе распахнули также двери начальная школа-сад в Кобрине, детский сад в Жабинке, обновленные корпуса школ в Лунинце и Иваново.
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