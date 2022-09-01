Луцкий: школ может не быть, дети могут не пойти на учёбу, для нас это дикость, но это реальность

Новости Беларуси. Новый общеобразовательный комплекс 1 сентября открыли в Столине. Он расположился в секторе частной застройки, где живут в основном молодые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компактный проект объединяет под одной крышей начальное и среднее звено, а также малышей. Сегодня здесь приняли в сад более 70 дошкольников. В распоряжении детей спортивный, гимнастический, актовый и музыкальный залы, а еще бассейн. Повсюду создана безбарьерная среда. В школьном дворе все для полезных активностей: спортивная площадка, мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки.

Мы были одними из тех людей, которые сразу настроились, что мы пойдем в новую школу. Мы довольны. И не понаслышке мы знаем, что такое новая база, новое здание. Даже не было никаких вопросов о том, какой будет коллектив. Однозначно, что он будет молодой, современный, креативный. Дети в таком же настроении, как и мама. Мы довольны.

Нравится, что новая, здесь есть и бассейн. Нравится, что директор школы – очень хороший человек, очень хорошие отзывы. Наверное, поэтому. Близко к дому – самое главное, пару шагов, и мы здесь. Это четвертая школа в райцентре. Потребность в ней была острая. Существующие три уже не справлялись с потоком детей, приходилось заниматься в две смены. Решился и вопрос дошкольного образования: в листе ожидания были порядка сотни малышей. Шаговая доступность и качественно новые условия для обучения – неизменные приоритеты государства.