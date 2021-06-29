Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

Новости Беларуси. Военно-техническое сотрудничество, работа оборонного сектора и вопросы безопасности в Союзном государстве – темы, которые 29 июня во внимании Президента. Глава государства встретился с секретарем Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – Николаю Патрушеву: есть вопросы, которые пока не подлежат огласке, но я хотел бы, чтобы вы о них знали

В конце встречи Николай Патрушев вместе со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем пообщались с журналистами. Российский гость отметил, что структуры всегда вместе плотно работали, а сегодня тем более. Ведь оказываемое давление на страны очевидно. Конечная цель внешних сил – поменять государственный строй и власть в Беларуси.

В Минск Николай Патрушев прибыл с двухдневным визитом. В графике, кроме встречи с Александром Лукашенко, также двусторонние консультации аппаратов Советов безопасности Беларуси и России. Какие вопросы в центре внимания? Рассказал Александр Вольфович. Секретарь Совбеза России в Минске: «Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь»