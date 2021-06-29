Многоразовые памперсы, сумки из старых рубашек и твёрдый шампунь. Что ещё вы не знали об экологии и сортировке мусора?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас есть человек, который сортирует мусор. Расскажите, как вы сортируете мусор и как его сортируют ваши родственники? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас есть пакетик с пакетиками?

Кристина Антонович:

Нет. Мы много говорим про сортировку, переработку, но мой посыл в том, чтобы переходить на многоразовые альтернативы. Я об этом пишу в своем блоге. У многих ажиотаж – как, разве так можно делать? Артем уже говорил про авоську. Это не только здорово, но и красиво смотрится. Экосумки. Здорово экосумку пошить из использованной рубашки. У меня мама, например, шила мешочки, она сама пользовалась и я, из старых рубашек, чтобы положить туда фрукты, овощи. Лучше, например, купить помидоры в свой мешочек, чем в пластике. В пластике удобнее, но, опять же, переработка нас не спасет. Я говорила, с чего у меня началась сортировка мусора. Продолжу про многоразовые альтернативы. Например, я пользуюсь твердым пусковым шампунем. Это как мыло – намыливаете и пену наносите. Он хорошо очищает волосы, но пластика не остается. Такие шампуни могут продаваться только в картонной упаковке – это тоже пойдет на макулатуру. Многоразовые ватные диски, которые стираются. Очень большой ажиотаж вызвал пост про многоразовые средства гигиены.

Наталья Надольская:

Кстати, памперсы, подгузники. Мне кажется, мир скоро должен утонуть во всем этом использованном материале. Кристина Антонович:

Да, один памперс разлагается 500 лет. Когда родился мой ребенок, я еще не осознавала, использовала одноразовые памперсы, но если снова пойду в декрет, то, конечно же, буду использовать многоразовые. Там все удобно, только их нужно стирать. Они на защелках. Они как одноразовые, только там достается вкладыш, он стирается, сушится.