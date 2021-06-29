Республиканский бал выпускников пройдёт во Дворце Независимости. С молодыми людьми сфотографируется Президент

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. И еще об одном событии – но уже светском – во Дворце Независимости 29 июня будут писать СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский бал выпускников соберет самых успешных молодых людей Беларуси. Встреча будет состоять из двух частей: официальная – во Дворце Независимости, здесь будут чествовать лучших выпускников и преподавателей, и неформальная – в здании напротив. Там состоится прием от имени Президента.

Приглашение от главы государства на мероприятие получили порядка трехсот выпускников вузов со всей страны. Среди них те, кто проявил себя не только в учебе, но и достиг результатов в науке, искусстве и спорте.