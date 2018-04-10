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Александр Лукашенко рассказал о своей диете и где покупает продукты

10 апреля 2018 11:25
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Новости Беларуси. На встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ Президент Беларуси рассказал о своем рационе. Об этом сообщает belta.by.

Глава государства придерживается белковой диеты.

Александр Лукашенко:
Три яйца утром, в обед – мясо, вечером – рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая.

Президент отметил, что между основными приемами пищи у него есть небольшие перекусы. Однако кроме правильного питания важно заниматься спортом около двух часов в день. 

Александр Лукашенко рассказал, что питается теми же продуктами, что и все белорусы, только в совсем малых количествах. 

Александр Лукашенко: Я покупаю на Комаровском рынке отдельные продукты. Даже мясо на Комаровке покупаю иногда

Президент Беларуси покупает продукты в обычных магазинах, а иногда на Комаровском рынке. 

Александр Лукашенко:
Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание. 

Это, по словам Президента, его главное требование. Высокое качество продуктов подтверждает и то, что их покупают далеко за пределами страны. 

# общество # Фотофакт # Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

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