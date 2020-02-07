В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки

Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздно вечером 6 февраля поезд проследовал от станции Могилевской до Каменной горки и обратно. Пассажиры оценили новинку изнутри: в салоне есть кондиционер, разъемы для зарядки смартфонов, информационные табло для навигации со светодиодами. Особенно минчане отметили плавность хода и шумоизоляцию.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Делается это все для того, чтобы наши машинисты получили более уверенную практику. Составы комфортные, плавные, много у них своих преимуществ. Обращаем внимание, что они немного короче, надо быть внимательными при посадке.
Такая обкатка необходима для практики машинистов. Всего поездов нового образца шесть. Так что тесты будут проводить чаще. Эксплуатировать «Штадлеры» будут на всех трех ветках метро.