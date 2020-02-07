В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки

Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздно вечером 6 февраля поезд проследовал от станции Могилевской до Каменной горки и обратно. Пассажиры оценили новинку изнутри: в салоне есть кондиционер, разъемы для зарядки смартфонов, информационные табло для навигации со светодиодами. Особенно минчане отметили плавность хода и шумоизоляцию.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Делается это все для того, чтобы наши машинисты получили более уверенную практику. Составы комфортные, плавные, много у них своих преимуществ. Обращаем внимание, что они немного короче, надо быть внимательными при посадке.