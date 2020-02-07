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В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки

07 февраля 2020 10:43
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Новости Беларуси. Новый состав «Штадлер» снова выехал на обкатку в столичной подземке. В очередной раз – с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки-1

Поздно вечером 6 февраля поезд проследовал от станции Могилевской до Каменной горки и обратно. Пассажиры оценили новинку изнутри: в салоне есть кондиционер, разъемы для зарядки смартфонов, информационные табло для навигации со светодиодами. Особенно минчане отметили плавность хода и шумоизоляцию.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки-4

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки-6

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Делается это все для того, чтобы наши машинисты получили более уверенную практику. Составы комфортные, плавные, много у них своих преимуществ. Обращаем внимание, что они немного короче, надо быть внимательными при посадке.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки-9

Такая обкатка необходима для практики машинистов. Всего поездов нового образца шесть. Так что тесты будут проводить чаще. Эксплуатировать «Штадлеры» будут на всех трех ветках метро.

В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки-12

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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