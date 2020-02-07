Что читали во время войны? Уникальное издание представила Россия на Минской книжной выставке

Около 300 экспонентов из 30 стран. Интерактивы и музыкальные выступления. Рай для книголюбов и творческая площадка для мастеров литературного слова. Книжная выставка-ярмарка в Минске – важное социокультурное событие международного уровня. Россия в этом году – почётный гость. Оттуда привезли уникальные переиздания, символы Великой Победы.

Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея (Россия):

Мы хотели, готовя эти пять томов серии «Библиотека Победы», создать картину чтения человека военной эпохи. Потому что в этих пяти книгах были опубликованы не просто более известные или лучшие произведения о войне, а те произведения, которые были опубликованы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.