Прямой эфир

Что читали во время войны? Уникальное издание представила Россия на Минской книжной выставке

07 февраля 2020 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 300 экспонентов из 30 стран. Интерактивы и музыкальные выступления. Рай для книголюбов и творческая площадка для мастеров литературного слова. Книжная выставка-ярмарка в Минске важное социокультурное событие международного уровня. Россия в этом году почётный гость. Оттуда привезли уникальные переиздания, символы Великой Победы.

Что читали во время войны? Уникальное издание представила Россия на Минской книжной выставке-1

Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея (Россия):
Мы хотели, готовя эти пять томов серии «Библиотека Победы», создать картину чтения человека военной эпохи. Потому что в этих пяти книгах были опубликованы не просто более известные или лучшие произведения о войне, а те произведения, которые были опубликованы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Что читали во время войны? Уникальное издание представила Россия на Минской книжной выставке-4

# Книги # общество # Дмитрий Бак

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше»
07 февраля 2020 08:41

Учёные: «В связи с тем, что сложилась погода тёплая, надо посев на рассаду на 5-7 дней начинать раньше»

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко
07 февраля 2020 07:23

В Театре имени Горького 7 февраля пройдёт гражданская панихида по Борису Луценко

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»
07 февраля 2020 07:01

Григорий Рапота на книжной выставке: «Это та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий»