Профсоюзы о зарплате в феврале: «Надеемся, что не будет случаев уменьшения»

Что больше всего волнует людей?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Новая система оплаты труда: люди переживают за одно. Мы не говорим сегодня об увеличении заработной платы. Мы говорим о том, чтобы заработная плата осталась такой, по крайней мере, какой она была до 1 января 2020 года. Наша «горячая линия» нацелена на то, что сегодня людей волнует, какая будет заработная плата. Мы понимаем, что реальную заработную плату за январь мы увидим в феврале-месяце, когда ее получат. Потому что сегодня сказать, изменилась она-не изменилась – сложно. Но поступают звонки с вопросами, что поменялось, а изменится ли, не будет ли уменьшаться. Данные вопросы и какие-то специфические от руководителей учреждений, которые тоже боятся за то, чтобы не было снижения заработной платы, мы аккумулируем и передаем в соответствующий комитет Мингорисполкома, который является бюджетной сферой, которой коснулся данный вопрос и общую информацию в комитет по труду и социальной защите исполкома, который также аккумулирует все эти вопросы.

«Горячая линия» больше рассчитана на вопросы обычных работников или, может быть, на бухгалтерию?

Александр Щекович:

Нам звонят разные люди. В том числе и руководители, и бухгалтеры, потому что система оплаты вводится новая. Было очень много надбавок, очень много различный премий. Сегодня мы переходим на более понятную, на взгляд министерства, нашу систему оплаты труда. Условно говоря, есть какой-то оклад, есть премии, есть доплаты за квалификацию. Но рассчитать и войти в новую систему всегда сложно. Всегда есть боязнь того, чтобы не ошибиться.