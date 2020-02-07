Профсоюзы о зарплате в феврале: «Надеемся, что не будет случаев уменьшения»

В гостях программы «Большой город» председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.
Обновленный трудовой кодекс уже вступил в силу. Введена новая система оплаты труда бюджетников. Профсоюзы даже организовали отдельную телефонную линию по этому поводу – значит, вопросов много.
Что больше всего волнует людей?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Новая система оплаты труда: люди переживают за одно. Мы не говорим сегодня об увеличении заработной платы. Мы говорим о том, чтобы заработная плата осталась такой, по крайней мере, какой она была до 1 января 2020 года. Наша «горячая линия» нацелена на то, что сегодня людей волнует, какая будет заработная плата. Мы понимаем, что реальную заработную плату за январь мы увидим в феврале-месяце, когда ее получат. Потому что сегодня сказать, изменилась она-не изменилась – сложно. Но поступают звонки с вопросами, что поменялось, а изменится ли, не будет ли уменьшаться. Данные вопросы и какие-то специфические от руководителей учреждений, которые тоже боятся за то, чтобы не было снижения заработной платы, мы аккумулируем и передаем в соответствующий комитет Мингорисполкома, который является бюджетной сферой, которой коснулся данный вопрос и общую информацию в комитет по труду и социальной защите исполкома, который также аккумулирует все эти вопросы.
«Горячая линия» больше рассчитана на вопросы обычных работников или, может быть, на бухгалтерию?
Александр Щекович:
Нам звонят разные люди. В том числе и руководители, и бухгалтеры, потому что система оплаты вводится новая. Было очень много надбавок, очень много различный премий. Сегодня мы переходим на более понятную, на взгляд министерства, нашу систему оплаты труда. Условно говоря, есть какой-то оклад, есть премии, есть доплаты за квалификацию. Но рассчитать и войти в новую систему всегда сложно. Всегда есть боязнь того, чтобы не ошибиться.
Но самое главное, что по факту, когда мы увидим заработную плату, надеемся, что не будет случаев уменьшения. Хотя мы понимаем, что январская зарплата к декабрю достаточно сложно сравнить и с учетом больших праздников в январе, и с учетом того, что в декабре получались выплаты определенные – люди получали премии. Но самое главное – удержать на том уровне, на котором была. Задача поставлена руководством страны. И мы будем смотреть, чтобы это сохранялось.
Есть волнения, что не будет премий в нужном размере.
Александр Щекович:
Знаете, у нас как все являются учителями, все являются врачами – и сами себя лечат, так и здесь, наверное, каждый считает себя бухгалтером. Мне кажется, народ опасается, что рядовой работник не всегда может правильно просчитать схему своей оплаты. Для этого есть руководитель, есть экономисты, куда нужно просто подойти и посмотреть. И когда уже специалист на уровне начальника экономического финансового отдела, бухгалтерии скажет – вот, да, у вас была, условно говоря, тысяча рублей, а за январь получите заработную плату – 900, тогда мы будем говорить что да, это проблема. А когда сам человек рассчитал, ну, давайте дождемся, что получим по факту.
Дают ли профсоюзы гарантию, что не станет меньше заработная плата?
Александр Щекович:
Такую гарантию дает государство, на уровне правительства и есть поручение главы государства, чтобы люди не потеряли ни копейки. Мы можем только как контролирующая в ситуации организация, которая смотрит за положением работников, увидеть это и обратиться в компетентные органы, которые занимаются этим вопросом, и подсказать, что вот в такой-то сфере либо такой-то школе, поликлинике произошел сбой – люди получили меньше заработную плату. Это наша основная работа – указать, где произошли проблемы, и чтобы принято было решение руководителем данного учреждения, чтобы такого не повторялось. Перерасчет, либо он должен пояснить, почему так произошло.