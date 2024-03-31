«Встанем, как Брестская крепость». Главное напоминание Лукашенко Западу. Основные тезисы

На выходных в Польшу прибыли американские «Абрамсы». В соседней стране стало на сотню танков больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Параллельно с этим Варшава начала подготовку населения к войне. Даже детей вовлекают в эту историю.

Виктор Тункевич, заместитель начальника командного пункта по идеологической работе:

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» способен обнаружить летательный аппарат в размере 0,1 квадратных метра. Этой площади достаточно, чтобы обнаружить, сопроводить и уничтожить.

Теперь даже у командиров частей бронежилеты в кабинетах. Такая вот реальная ситуация в приграничье. Это стражи воздушных рубежей. Прикрывают нашу атомную станцию.

Евгений Пустовой, политический обозреватель

Здесь всегда ветрено – регион такой. Но последние годы холодком повевает от североатлантической розы ветров. Это эмблема НАТО. Совсем недалеко известный полигон Пабраде. А в Беларуси прекрасный вид: атомная станция и поля местного хозяйства. Чтобы дальше мы могли производить мирный атом и сеять хлеб, на боевом дежурстве постоянно войска противовоздушной обороны. Одна такая машина способна обеспечивать безопасность в радиусе 32 километров воздушных рубежей. Но это одна такая машина, а сколько их здесь всего, уже военная тайна.

Это одна из самых молодых частей страны. Казармы похожи на гостиницы, сама локация напоминает обычный белорусский райцентр – все вычищено. История самого полка легендарна. Прикрывал дорогу жизни в Ленинграде. А дед командира этого формирования тоже участвовал в воздушной обороне города-героя. Теперь внуки наследников Победы – в боевом строю белорусской армии.

Олег Слайковский, командир 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:

Развитие Вооруженных Сил и подготовка войск идет в ногу со временем. И то, что сейчас происходит, диктует нам быть всегда на чеку, быть в отличной физической форме, на отлично выполнять все положенные нормативы, а также постоянно заниматься и совершенствовать боевую подготовку. Мои подразделения находятся здесь не так часто. Постоянно полевые выходы, выполнение задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации. И как глава нашего ведомства объявил, в Год полевой выучки мы постоянно совершенствуем свою боевую подготовку и находимся в движении. Особые меры безопасности. Как белорусы относятся к пропускному режиму в приграничной зоне?

За крепкой спиной этого полковника – атомная станция. За спиной военных – наша Беларусь. Во всех смыслах. Главнокомандующий постоянно с инспекциями баз хранения и узлов обороны. Здесь базируется мотострелковые подразделения. Некогда с той стороны приходили «тевтоны». Сейчас там тысячи иностранных военнослужащих. Обстановка на западных рубежах достаточно сложная – Богодель. Подробности.

В среднем ежесуточно фиксируется 4-5 самолетов-вылетов разведывательной авиации. Они подсматривают за нами. Мы наблюдаем за их полетами. Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели ещё! Подробности.

Они наращивают наступательные вооружения, мы вынуждены реагировать, укрепляя оборону и постоянно напоминая о нашем миролюбии. Эти посылы Президента уже назвали «ошмянской декларацией». А само общение с журналистами – стратегическим информационным ходом. Соседи, не превращайте наш регион в полигон нового конфликта. Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад. Процесс милитаризации болезненно отражается на настроении населения стран Прибалтики и Польши. А грохот от учений сопровождают громкие скандалы: пять солдат уже погибли, один генерал уличен в шпионаже. В Польше приостановлены все учения. Но это не мешает перебрасывать новые эшелоны польской военной техники к границе. Пока это лишь натяжение струн. Проверка нашей реакции.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Там смотрят, какие принимаются решения, в каких условиях обстановки они действуют, рассматривается состав, положение, вероятный характер действий сторон. По сути, изучается почерк одной и второй стороны. И поверьте, если противоположная сторона будет видеть, что мы настроены решительно, наши командиры тактически самостоятельны, в состоянии принимать именно целесообразные решения, никто к нам не сунется. За всю историю нашей государственности мы никогда не смотрели на соседей через прицел оружия. Но мы никогда не выпускали меч на поле боя, защищая свои зерновые поля. Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, своё не отдадим. Подробности.