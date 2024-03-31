Особые меры безопасности. Как белорусы относятся к пропускному режиму в приграничной зоне?

На выходных в Польшу прибыли американские «Абрамсы». В соседней стране стало на сотню танков больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Параллельно с этим Варшава начала подготовку населения к войне. Даже детей вовлекают в эту историю.

Это Добрушский район, юго-восток страны. Канонады взрывов от линии соприкосновения СВО здесь не слышны. Но вся система силовой вертикали зорко следит за ситуацией. На передовой, как всегда, пограничники.

Андрей Быченко, официальный представитель Гомельской пограничной группы:

Взаимодействие с местным населением на самом высоком уровне. Мало того, они помогают пограничникам охранять государственную границу, в том числе сообщают нам о любых подозрительных личностях, предметах в пределах пограничной зоны либо пограничной полосы. Обстановка на западных рубежах достаточно сложная – Богодель. Подробности.

Белорусов особые меры безопасности, в принципе, никак не коснулись. Только при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и с пониманием относится к постам. На трассах и железной дороге усиленные меры безопасности.

По поводу проверки документов никаких проблем. Уже заранее подготовил, сразу документы подал – посмотрели, проверили. Пропускают, улыбаются – все нормальные. Нормальные ребята, спасибо.

– Нормально все, главное, чтобы безопасность была.

– А часто ездите?

– Да, по работе и дочь вожу.

В Брагинском, Лоевском и Хойникском районах – они граничат с Украиной – уже не первый год на южном направлении пограничники несут службу в усиленном режиме. Посторонним не место в «зеленке».

Анатолий Астапенко, заместитель начальника пограничной заставы «Круговец-Калинино» Гомельской пограничной группы:

Пограничные наряды укрупнены и вооружены, в том числе групповым оружием. Пограничники оснащены средствами бронезащиты и всем необходимым для эффективности охраны государственной границы.

Застава «Круговец-Калинино» охраняет 15 километров государственной границы с Россией и Украиной. Главная задача – выявлять признаки подготовки к нарушению границы. Шум, техника, инженерные работы – все это может быть началом провокации. Военнослужащие готовы реагировать на любую ситуацию, в том числе и на прицельную стрельбу. С началом СВО количество внештатных ситуаций не счесть: от нарушений воздушного пространства до работы диверсионных групп. Время увещеваний прошло. Главнокомандующий дал четкий посыл. Реагировать. Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооруженным путем.