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12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС?

31 марта 2024 18:48
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Вот уж действительно связь с космосом. Пролетая над родной страной, первая белорусская космонавтка отвечает на вопросы соотечественников. На МКС сила притяжения Земли не действует, а вот науки – вполне. Исследования и опыты на высоте 408 км – такого наши еще не делали. Марина Василевская и в этом первая.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -1

Уже завтра Марина Василевская приступит к очередному исследованию – лактоферрина. Польза этого белка на Земле детально изучена и очевидна – это важный компонент, формирующий иммунную систему человека. А вот как белок поведет себя в условиях невесомости и действительно ли он будет полезен для космических путешественников – это нам еще предстоит узнать. Хотя кое-какие предположения уже есть.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -4

Наталья Головнева, заведующая лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:
Решили предложить такой комбинированный препарат с усиленной антимикробной активностью, который будет профилактировать какие-то нежелательные изменения в организме космонавтов и в какой-то мере защищать их, замещать даже использование антибиотиков.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -7

Багаж в космическую одиссею Марине помогали собирать ученые Беларуси и России. Заранее подготовили все образцы, необходимые реагенты и лабораторное оснащение. Пошаговые инструкции также прилагаются. С поправкой на гравитацию мы повторили эксперимент.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -10

Антонина Морозова, старший научный сотрудник лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:
Нам нужно добавить в этот образец стерильную воду. Теперь этот образец мы с вами перенесем в пробирку, чтобы перемешать равномерно.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -13

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -15

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Вот таким образом мы перемешиваем биомассу бактерий и воду.

Антонина Морозова:
После этого образцы в стерильных условиях будут помещаться в термостат при 37 градусах Цельсия, где они будут культивироваться 18 часов.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -18

На этом этапе останется только поместить образцы в условия с низкой температурой, чтобы сохранить полученные результаты. После спуска исследования уже на Земле продолжатся.

Наталья Головнева, заведующая лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:
Нам будут переданы эти образцы, чтобы мы могли посмотреть, какие конкретные изменения в результате воздействия гравитации, может быть, радиации, еще каких-то факторов.

12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС? -21

Еще один эксперимент, который предстоит провести космонавту Василевской, – трехуровневая видеосъемка. Космос, Земля, воздух – сразу несколько ракурсов позволят сделать снимок максимальной точности. Достоверность кадра заоблачная.

Далее смотрите в видео.

# Белорусские космонавты # общество # Наталья Головнева # Антонина Морозова # Глеб Прокофьев

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