12 дней в космосе – годы работ на Земле! Что изучает космонавтка Марина Василевская на МКС?

Вот уж действительно связь с космосом. Пролетая над родной страной, первая белорусская космонавтка отвечает на вопросы соотечественников. На МКС сила притяжения Земли не действует, а вот науки – вполне. Исследования и опыты на высоте 408 км – такого наши еще не делали. Марина Василевская и в этом первая.

Уже завтра Марина Василевская приступит к очередному исследованию – лактоферрина. Польза этого белка на Земле детально изучена и очевидна – это важный компонент, формирующий иммунную систему человека. А вот как белок поведет себя в условиях невесомости и действительно ли он будет полезен для космических путешественников – это нам еще предстоит узнать. Хотя кое-какие предположения уже есть.

Наталья Головнева, заведующая лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:

Решили предложить такой комбинированный препарат с усиленной антимикробной активностью, который будет профилактировать какие-то нежелательные изменения в организме космонавтов и в какой-то мере защищать их, замещать даже использование антибиотиков.

Багаж в космическую одиссею Марине помогали собирать ученые Беларуси и России. Заранее подготовили все образцы, необходимые реагенты и лабораторное оснащение. Пошаговые инструкции также прилагаются. С поправкой на гравитацию мы повторили эксперимент.

Антонина Морозова, старший научный сотрудник лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:

Нам нужно добавить в этот образец стерильную воду. Теперь этот образец мы с вами перенесем в пробирку, чтобы перемешать равномерно.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вот таким образом мы перемешиваем биомассу бактерий и воду. Антонина Морозова:

После этого образцы в стерильных условиях будут помещаться в термостат при 37 градусах Цельсия, где они будут культивироваться 18 часов.

На этом этапе останется только поместить образцы в условия с низкой температурой, чтобы сохранить полученные результаты. После спуска исследования уже на Земле продолжатся. Наталья Головнева, заведующая лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси:

Нам будут переданы эти образцы, чтобы мы могли посмотреть, какие конкретные изменения в результате воздействия гравитации, может быть, радиации, еще каких-то факторов.