Расслабляться нельзя! Александр Лукьянов про «Зачётный разговор», космос и поручения Президента

Окунуть молодежь в живую работу – такое поручение дал Президент. Как бороться с информационным оружием Запада? Что дают «Зачетные разговоры» молодежи? Беларусь – космическая держава! Почему это важно? И от каких проблем нужно избавиться белорусам? Первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в проекте Григория Азаренка «МЫ!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Окунуть молодежь в живую работу надо. Живое слово взял, повел, и они будут тогда верить тебе. Лукашенко: искусственный интеллект – в это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, и выборы. Григорий Азаренок, СТВ:

Президент несколько раз обратил внимание: интернет, соцсети, технологии современные – все это настолько быстро развивается, что наше единственное оружие, которое мы можем противопоставить, – живое слово. Вот аудитория, вот студенты. Идем, работаем конкретно без разных там церемониалов, чинопочитаний, еще чего-то. А вот конкретно, с глазу на глаз, такого принципа и придерживаетесь. Поехали с вами по аудиториям. Как ваше впечатление, реакция? «Борьба за каждого активиста – это слоган, который сейчас находится в подкорке у каждого секретаря БРСМ»

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Хочу сказать, что первое впечатление в уникальности, в своевременности вот такого щелчка по носу. По-хорошему, потому что нельзя расслабляться ни в какой ситуации, несмотря на успешно однозначно проведенную электоральную кампанию, единый день голосования. Практически 70 % пришедших избирателей на наши участки в этом году – это молодые люди. Это очень серьезный критерий, наверное, эффективной работы, в том числе такой важный этап, который надо сохранить, потому что мы не прошли важный электоральный процесс. Мы только находимся на его меридиане. А впереди еще очень важная президентская кампания. Мы знаем, как всегда, наши западные партнеры помогают нам их проводить и стараются, рассчитывая именно на молодежную аудиторию, через вот такие устройства, через гаджеты воздействовать на молодежь. И здесь прямое общение, искреннее и откровенное о текущей обстановке, не только о Белорусском республиканском союзе молодежи, хотя борьба за каждого активиста – это слоган, который сейчас находится в подкорке у каждого секретаря первичной организации и нашего работника, который понимает, что на нем лежит ответственность, сможет ли он расположить к себе молодого человека, а самое главное – показать перед ним ту палитру социальных пакетов, ту палитру мероприятий, проектов, программ, через которые он себя может реализовать. Не только развлечься, не только провести свободное время, а провести его с пользой в компании единомышленников, вооружившись новыми знаниями и друзьями. И вот в этом отношении прямое общение, «Зачетный разговор» – разговор на зачет не только нашим студентам, но и спикерам, которым задают иногда, и мы с вами видели в аудиториях, очень искренние, откровенные и резкие вопросы, надо искренне отвечать. Мы живем в то время, когда молодежь ждет правду, она ищет правду, и когда это доносят люди, которые посвящены в различные информационные потоки и повестки, они могут ее донести. И вот задача сегодня, в частности, в Витебском государственном медицинском университете, мы только что были в Витебском государственном технологическом университете, провели важную конференцию, как раз таки со всей Витебщины были избраны ребята, делегаты во Всебелорусское народное собрание, были выдвинуты. Избрание, как известно, пройдет на съезде. Но даже пообщавшись с активом, мы обязательно должны приходить в аудиторию простых студентов, которые еще только проходят этап становления. «Очень важно донести сейчас ребятам, что прошла страна за 30 лет»

Александр Лукьянов:

И я сегодня стою в бомбере, который был отшит практически сразу после успешного запуска нашей первой белорусской космонавтки Марины Василевской. С шевроном, который находится и в космосе, и в Академии наук, и во всем нашем постсоветском практически пространстве. Он находится у сердца. И вот это тоже важно, когда дают уникальную возможность лично участвовать в историческом моменте и посмотреть на это. Очень важно донести сейчас ребятам, что прошла страна за 30 лет, какие этапы становления. Ведь Президент подчеркнул, мы постепенно меняем лапти на нормальную, комфортную, современную обувь. А это атомные технологии, энергоресурсы, которые по комфортным ценам сегодня получают наши граждане. Это ядерное вооружение, которое надежно обеспечивает защиту внешнего периметра не только Беларуси, а и Союзного государства. И, конечно, это космическая держава, полноценная, всеобъемлющая, с освоением не только технологий по внедрению спутников, которых у нас уже четыре находится на околоземной орбите, но и с первым белорусским гражданином в космосе. Гражданкой, которой гордится сегодня вся страна. И, конечно, это является примером, который мы сегодня тоже доносим до молодежной аудитории, к чему теперь можно стремиться. Мы формируем новую школу, формируем горизонт будущего. И это формирование происходит при непосредственном участии нашего национального лидера. «Надо говорить о проблемах»