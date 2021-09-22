Вспоминая о бесчинстве поляков, он рыдает в голос. Что происходит с беженцем из Ирака в белорусской больнице?

Новости Беларуси. Жестокое отношение польских пограничников к беженцам продолжает шокировать. Вот очередной вопиющий случай на белорусско-польской границе. В Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым.

На телефоне парень показывает нам картинку колючей проволоки – от нее довольно глубокие следы на ногах. А в общении с переводчиком, где-то словами, а где-то с помощью мобильного устройства, рассказывает, что в его стране стало жить страшно.

Потому он с другом решил бежать в Евросоюз, верил, что там права человека и райская жизнь. На деле вышло совсем по-другому. Польские пограничники его схватили, другу удалось убежать.

Галина Буро, корреспондент:

У самого Али было тяжелое состояние, однако вся помощь польских врачей сошлась на выдаче ему обезболивающего препарата. А дальше – гоу в Беларусь.

На родине у парня остались родители, сестры и братья, но возвращаться в Ирак он боится – говорит, там его ждет смерть. В больнице рассказывают, что мигрант звонил по телефону какой-то женщине, возможно маме, и сильно плакал. Вот и теперь после воспоминаний о бесчинстве поляков он просто начинает рыдать в голос. И таких жертв европейского «гостеприимства» уже десятки.